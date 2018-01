Noutati despre certificat energetic, audit energetic si termoviziune





Obligativitatea unui certificat energetic este deja cunoascuta de multe persoane care doresc sa-si construiasca o locuinta noua, cumpara sau vand una, sau chiar doresc sa inchirieze.

Pretul unui imobil este de obicei negociat si in functie de clasa energetica obtinuta, adica de consumul de energie al respectivei locuinte. Chiriasul de asemenea poate face o selectie de imobile sau apartamente care au un consum redus de energie, pentru a-si putea estima costurile lunare pe care trebuie sa le plateasca.

Cea mai buna clasa energetica este clasa A, avand cel mai scazut consum anual de energie. Insa aceasta incadrare energetica este una particulara si nu este valabila pentru toate cladirile nou construite, depinde de foarte multi parametrii ai cladirii.

Pretul uzual al pietei pentru un certificat energetic este de minim 130 lei pentru o garsoniera. Tarifele sunt ceva mai ridicate pentru case sau cladiri tertiare, incep de la 200 lei. In cazul unui audit energetic preturile sunt mai ridicate datorita complexitatii unui astfel de studiu, si incep de la 800 lei pentru o cladire de mici dimensiuni, sub 150 mp.

De obicei auditorii energetici ofera impreuna cu auditul energetic si termografia cladirii care este obligatorie la sfarsitul lucrarilor de reabilitare energetica. Din pacate sunt destul de putini auditori energetici care detin aparatura de termoviziune potrivita pentru scanarea cladirilor, iar beneficiarii nu cunosc astfel de detalii.

O camera de termoviziune trebuie sa aiba o rezolutie minima de 320x240 pixeli, ceea ce nu este intotdeauna asa. O performanta inferioara implica termograme realizate fara niciun rost, nu se observa detalii importante ale anvelopei cladirii.

O alta problema este lipsa certificarii personalului care utilizeaza astfel de echipamente. Nu se pot utiliza fara a realiza un curs de specialitate in acest domeniu, sunt destul de multe particularitati functionale foarte importante in utilizarea camerelor de termoviziune.

Anul 2018 o sa aduca modificari ale metodologiei dupa care se intocmesc certificatele energetice cat si auditul energetic. Este normal ca legile sa se adapteze noilor tendinte ale pietei, adica introducerea noilor surse de energie, cele regenerabile care din fericire sunt din ce in ce mai intalnite in domeniul cladirilor.

Probabil in cativa ani energia solara va fi utilizata la majoritatea cladirilor noi pentru productia de energie termica cat si electrica. Toate cladirile noi vor fi de tip zero energie ceea ce implica investitii ridicate in domeniul energiilor alternative aferente cladirilor.

Prin urmare o noua metodologie era necesara pentru a putea certifica si audita astfel de cladiri nou construite, care sa vina in ajutorul auditorului energetic.

Pentru orice informatie legata de domeniul energetic specialistii nostri va stau la dispozitie.

