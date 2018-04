Noul Cod de Protocoleală Penală

Nu știu dacă mai țineți minte, dar cu foarte puțină vreme în urmă, acum un an sau doi, cum apărea un scandal legat de Statul Paralel, cum ieșea repede DNA, pe post de sufragerie a lui Kovesi cu un dosar „cu un ministru ceva” și îl stingea.





Acum am ajuns să stingem scandalurile iscate de abuzurile uriașe ale Binomului cu dezvăluirea unor abuzuri și mai cumplite, chiar de neimaginat într-un Stat de drept.

Abia ce umpluse Jurnalul lui Udrea toate televizoarele, cu povestea intervențiilor la judecătorii Înaltei Curți pentru (ne)incompatibiliatea lui Iohannis și plimbatul pe la Stejarii lui Gușă a lui Hellvig, care se dorește a fi un personaj din ce în ce mai digerabil, că a și ieșit Marincea, purtătorul de cuvânt al SRI, „noaptea ca hoții” cu știrea bombă: mâine se desecretizează protocoalele!

Și cu toții ”am plecat după fentă” … o fentă uriașă de această dată. Mă întrebam de ce o fi ieșind Marincea noaptea și de ce să desecretizeze Protocolul fix vineri, când mare lucru nu se întâmplă și va fi comentat la greu pe toate posturile TV (inclusiv la cele de Sistem a fost preluat). Răspunsul mi l-am dat azi, când l-am văzut: era singura modalitate de a stinge iureșul născut de Jurnalul cu dezvăluiri al Udrei, care puteau fi confirmate și de alții. Iohannis trebuia salvat cu orice preț… iar prețul este URIAȘ pentru Sistem. Un astfel de protocol are gravitatea Pactului Ribbentrop-Molotov: a fost cedată cea mai importantă valoare constituțională, libertatea individuală, garantată de independența justiției unor militari cu grade, ce se subordonau unor servicii secrete de dincolo de granițele țării. Pactul Coldea-Kovesi care nu exista a confirmat odată în plus că am fost vânduți vrac… la și altele.

Nici nu apucasem noi să ne oripilăm de grozăvia unui protocol între urmăritorii penali și Securitate, în timp ce ne povestea semnatara – paraditoare că de fapt ea nu a semnat, ci a iscălit, nu era colaboratoare, doar cooperatoare, nici nu juca la mixt, căci ea era de drept comun, că am aflat o grozăvie și mai mare: e plină țărișoara de protocoale … încheiate cu cineva care ne va șoca… Cu cine? Cum cu cine? Cu CSM și Înalta Curte de Casație și Justiție! Ei, aș! Și ce-are a face? Acum, dacă ne cercetau penal pe o procedură paralelă și secretă, care ar fi problema să ne și judece după același tip de proceduri?

Și poate e și mai bine așa… poate Protocolul ală secret al Securității cu Înalta Curte o fi chiar mai bun decât Codurile astea, care pe jumătate sunt neconstituționale. Și așa proaste și neconstituționale cum sunt, se aplică în cele mai crâncene forme, pentru că Taica Dragnea nu are timp de noi, muritorii, să se deranjeze prin Parlament cu armonizarea legislației cu Legea Fundamentală că e ocupat cu tot soiul de lucrușoare foarte importante. Dacă așteaptă să vadă soluția, i-o spun eu: e nasol!

De ce este atât de cumplit ceea ce ni s-a devoalat prin desecretizare? Din acest protocol și din restul, căci sunt zeci. Doar știam ce abuzuri fac structurile de forță, mai ales SRI și cum dau ordine unor procurori aflați sub papuc? Da, dar nu era atât de evident: totul părea că se realizează prin FAPTE sau ACTE prin diverse dosare, individuale și izolate, care nesocotesc legea procesual penală. Ce constatăm prin această desecretizare? Că abuzul a fost ridicat la rang de normă: s-a semnat un Protocol secret pentru eludarea legii, prin care s-a legiferat cu depășirea și cu încălcarea normelor în vigoare, inserate în legi organice.

Și mai avem vreo 64 de astfel de Protocoale! Ce minunății or mai conține și alea? Cine este următorul la dezvăluiri despre domnii Iohannis și Hellvig? Eu aș ști ceva-ceva … dar spun dacă promiteți că următoarea acțiune de acoperire a abuzului cu desecretizarea Protocolului cu plicurile galbene de la Înalta Curte? Da, da … ăla al lui Ionuț Matei!

