NEWS ALERT. Premierul Mihai Tudose are un consilier SURPRIZĂ. Un fost mare fotbalist a acceptat să se ocupe de un proiect ESENȚIAL

Mihai Tudose, premierul României, a anunțat în această seară că Gică Popescu a acceptat oferta de a-i deveni consilier într-o chestiune foarte importantă: organizarea meciurilor de la Euro 2020.





Mihai Tudose, premierul României, a făcut un anunț surprinzător, în această seară. Gică Popescu a acceptat să devină consilier al prim-ministrului și se va ocupa de problema organizării partidelor de la Euro 2020. La turneul final, „Arena Națională” va găzdui 4 întâlniri, iar Tudose a afirmat că avea nevoie de cineva care să știe unde este sediul UEFA.

„Vă dau o veste ca și cadou de ziua dumneavoastră, că știu că e prieten cu dumneavoastră În 2013, România s-a bătut în piept că organizează o grupă de la CE de fotbal. Am bătut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ăla. Nu s-a făcut nimic. Ne trebuiau patru stadioane. Printre altele lucruri "mărunte" pe la Guvern că riscăm să ne facem de râs că nu putem face lucrul ăsta. Și pentru că nu ne pricepem la fotbal. Hai să găsim pe cineva, un bun manager de proiect. Am găsit niște oameni extraordinare care se pricepeau să facă o bancă, o autostradă. Domnul Ciolacu a zis să luăm pe cineva care a făcut fotbal. Pe cineva care știe unde e UEFA. S-a discutat cu soluția respectivă, în decembrie. Care a vrut să vadă dosarul, să știe în ce se bagă. Azi a zis da. De azi am un consilier nou, îl cheamă Gică Popescu", a spus Tudose la emisiune „Sinteza Zilei”, de la Antena 3.

