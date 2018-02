„Dumnezeu mi-a dat dreptate!” DECLARAŢIA ANULUI? Mircea Cosma, audiat în legătură cu contractele de deszăpezire

Fostul şef al Consiliului Judeţean (CJ), Mircea Cosma, a fost audiat de Completul de 5 judecători al Instanţei supreme în dosarul în care a fost condamnat pe fond la 8 ani de închisoare, alături de fiul său, Vlad Cosma, care a primit 5 ani de închisoare, în dosarul de corupţie privind atribuirea unor contracte de deszăpezire „cu dedicaţie” pentru firmele „de casă” controlate de apropiaţi ai familiei Cosma.





Reproducem un fragment din declaraţia dată în faţa judecătorilor de Mircea Cosma:

„Anul 2012 era un an important din punct de vedere politic. Nu puteam, la tergiversarile ANRMAP (n.r. - Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice), să las judeţul fără contracte de deszăpezire, judeţul Prahova are munţi, dealuri şi câmpii. Şi atunci am împărţit perioada. Am încheiat cu constructorii care lucraseră în trimestrul I contracte pe 30 de zile, apreciind că se lichidează tergiversarea cu ANRMAP. Am apelat la negociere directă. Am alocat 1,8 milioane de lei pentru aceste contracte încheiate pe 30 de zile, urmărind la fiecare contract să nu depăşesc la fiecare suma de 100.000 lei, limita prevazută de lege. Dumnezeu mi-a dat dreptate: furtuna de zăpadă abătută asupra judeţului în ăerioada 8-14 decembrie 2012 m-a prins pregătit! A fost o tornadă care a rupt liniile de înaltă tensiune şi au rămas fără alimentare 33.000 de abonaţi din Câmpina, Breaza.

Guvernul României a intervenit direct în Prahova detaşându-l pe Mircea Duşa, pe secretarul de stat Mihai Albulescu, şi a fost emisă o Hotărâre de Guvern privind fenomenele meteo periculoase petrecute în judeţ, alocând 4 milioane lei pentru înlăturarea urmărilor calamităţii.

Banii nu erau pentru deszăpezire, ci pentru ridicarea stâlpilor căzuţi, centralele din şcoli, care au explodat.

După cele 30 de zile – perioadă în care contractile au fost atribuite prin încredinţare directă – au fost încheiate contractele de 90 de zile cu societăţile declarate câstigătoare la licitaţiile derulate prin SEAP. Am scăzut suma de 1,8 milioane de lei, rămânând 10,4 milioane de lei. Ultima sumă indicată a fost contractata pe cele 8 societăţi declarate câsigătoare pe cele 8 sectoare din judeţ. Adunând totalul, după cele 30 de zile plus cele 90, a rezultat o economie din suma alocata de 88.000 de lei. Nu pot să nu resping imputaţia de 1,8 mil prejudiciu. Nu pot să îl inteleg. Resping cu fermitate toate acuzatiile!”

Fostul președinte al CJ Prahova Mircea Cosma a fost condamnat, în noiembrie 2016, de magistrații Curții Supreme la 8 ani de închisoare, în timp ce fiul său, deputatul Vlad Cosma, a primit 5 ani de închisoare, în acest dosar de corupție.

În același dosar, au fost condamnați și omul de afaceri Răzvan Alexe și fostul director al Direcției Patrimoniu din cadrul CJ Prahova Daniel Alixandrescu, la 2 ani și 6 luni, respectiv, 6 ani de închisoare.

