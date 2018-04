Ministrul EDUCAŢIEI, Valentin POPA, i-a SUPĂRAT şi pe REVOLUŢIONARI

Asociaţia 21 Decembrie 1989 şi-a declarat, printr-o scrisoare adresată rectorului Mircea Dumitru şi preşedintelui Senatului, Marian Preda, solidaritatea cu Universitatea Bucureşti, în conflictul pe care îl are cu Ministerul Educaţiei pe tema cifrelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019.





La rândul său, rectorul SNSPA, Remus Pricopie a anunţat că se va adresa “colegilor rectori din Consorțiul Universitaria cu rugămintea de a acționa împreună pentru a soluționa această situație. De asemenea, în lipsa unui răspuns din partea Ministerului Educaţiei / Guvernului, trebuie să ne alăturăm demersului Universității din Bucureşti de a ataca în instanță această decizie irațională a ministrului POPA.”

“In ziua in care s-au implinit 28 de ani de la inceperea marii manifestatii anticomuniste din Piata Universitatii, prin aceasta fotografie de grup avand pe fundal Balconul , Asociatia 21 Decembrie 1989 tine sa-si manifeste solidaritatea cu Universitatea Bucuresti in fata persecutiilor guvernamentale la care a inceput sa fie supusa acum, subliniind ca prin implicarea din acei ani de gratie 1989-1990, fara precedent in Romania postbelica, UNIVERSITATEA ca si Arhitectura, studenti si deopotriva profesori, Rectoratul si Liga Studentilor, au platit tributul lor - inclusiv de sange, rele tratamente aplicate studentilor si profesorilor si distrugeri de material, aparatura de colectii didactice rare - pentru democratizarea Romaniei si tranzitia grea de la comunism spre constitutionalism si reintegrare euroatlantica, indeplinindu-si astfel misiunea culturala si civica in cetatea Capitalei, in tara si in fata lumii civilizate”, se spune în scrisoarea Asociaţiei 21 decembrie adresată rectorului şi preşedintelui Senatului Universităţii.

Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a declarat, luni, că peste 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate de Universitatea Bucureşti, deşi are suficient de mulţi studenţi cu taxă care le-ar putea ocupa.

