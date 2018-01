Maria Sharapova, ÎNFRÂNGERE USTURĂTOARE la Melbourne. Rusoaica a părăsit Australian Open

Maria Sharapova a fost elimiantă de la Australian Open, după ce a fost învinsă în turul al 3-lea de Angelique Kerber, scor 1-6, 3-6.





Maria Sharapova și-a încheiat participarea la această ediție a turneului de la Melbourne în turul al 3-lea. Rusoaica, aflată pe locul 48 în ierarhia mondială, a fost învinsă în două seturi de nemțoaica Angelique Kerber (16 WTA), în două seturi, scor 1-6, 3-6. La final, Sharapova a recunoscut că mai are de muncit pentru a ajunge la nivelul la care s-a consacrat și a spus că se va întoarce pe terenul de antrenament.

„Angelique a jucat extrem de bine, a fost mult mai agresivă. A riscat mai mult decât mine. În primul set nu am returnat bine și astfel i-am dat încredere. Am făcut multe greșeli neforțate. Din cauza asta, ea a jucat extrem de bine. Are multă încredere în acest moment. Sunt o mulțime de capitole la care trebuie să progresez. Totuși, în ansamblu, cel mai important este că am terminat turneul sănătoasă. E un lucru tare important. Azi mă voi întoarce pe terenul de antrenament și o voi lua de la zero. Am multe de construit. Știu că nu vreți să auziți asta, dar pentru mine e important. Sunt multe lucruri la care trebuie să progresez și asta necesită timp”, a afirmat Sharapova.

