MĂLIN BOT este implicat într-un nou SCANDAL. Fosta sa parteneră susține CĂ ESTE OBLIGATĂ SĂ STEA CU EL ÎN CASĂ

Mălin Bot, un cunoscut jurnalist, a fost acuzat de fosta sa parteneră de viață, Arina Ciocaldau, că o obligă să trăiască cu el în casă, invocând o anumită lege.





”Am urmarit zilele trecute clipurile in care malin bot (fostul meu prieten si actual coleg de apartament) il linsa efectiv pe Sabin Orcan aruncand cu laturi fanteziste in el si, si mai rau, in sotia lui. Atacuri josnice la adresa unui om care i-a influentat jumatate din parcursul profesional. De nenumarate ori, sabin i-a luat apararea fostului jurnalist, actual activist. Malin a avut mereu din partea lui sabin o sustinere puternica atat in fatza superiorilor cat si in fatza colegilor de breasla. Va pot povesti ambii mai multe. Atat de apropiate erau lucrurile incat sabin si sotia sa urmau sa ne fie nasi. Chiar malin ii propusese asta lui sabin. Acest lucru se petrecea la final de 2016. Deci la final de 2016, se pare ca, in ochii lui malin, sabin nu mai era nici ofiter acoperit, nici prieten cu vintzan, nici in vreo intelegere cu pandele.

La vremea aceea sabin era bun. Cat a fost folositor ca manager RL. In clipa in care sabin nu a mai avut efectiv cum sa il sustina pe malin, lucrurile au inceput sa se strice. A inceput malin sa vina cu teorii abracadabrante acasa cum ca sabin a avut o misiune sa il extraga pe el de la Evz, sa il duca la RL ca apoi sa il dea afara. Incercam sa ii spun ca tb sa aiba incredere in sabin, ca i-a fost mereu aproape si ca totul va fi ok. In lunile de shomerie ce au urmat, sabin l-a ajutat de mai multe ori pe malin. Atat cu optiuni de redresare financiara, cat si moral. Sabin si sotia lui au venit de mai multe ori in vizita la noi acasa ca sa il linisteaca pe malin. Sa ii spuna ca totul va fi bine si ca trebuie sa aiba un pic de rabdare. Din nou, era bun sabin la vremea aceea. Acum dintr-o data nu mai e bun? Ce s-a intamplat? Va spun eu ce s-a intamplat.

Sabin a indraznit sa nu fie de acord cu malin. In secunda in care malin s-a simtit cat de putin contestat a scos toate "armele" din dotare. Si acum trage intr-un om si in familia lui stergand cu buretele toti anii in care i-a fost aproape. Pai e corect asa?”, a scris Arina Ciocaldau, fosta parteneră a lui Mălin Bot.

„Suferința naște înțelepciune. Cred că cel mai greu nu este să te aperi de dușmani, ci de prieteni, de cei pe care i-ai iubit și în care aveai toată încrederea din lume.

Este năucitor să vezi că atunci când ai nevoie de ei, te-au abandonat cu cinism.

Dar este și mai greu să-i vezi apoi cum bat palma cu dușmanul și se lasă folosiți pentru a-ți face și mai mult rău.

Le-ai pus în palme sufletul tău și ei l-au vândut pe tarabă dușmanilor tăi.

Privesc zilele acestea o frescă a mizeriei umane asa cum vezi numai în Mizerabilii lui Hugo.

Mă doare, dar nu voi regreta o secundă decizia de a #nuceda, de a merge pe drumul pe care merg de un an de zile", a scris şi Mălin Bot pe Facebook.

