Madonna a PIERDUT o BĂTĂLIE CRUCIALĂ! Pagubele sunt INESTIMABILE. Artista este NEVOITĂ să RENUNȚE

Starul pop Madonna a pierdut o bătălie legală importantă. Faimoasa cântăreață încerca să prevină o licitație în care se scoteau la vânzare mai multe obiecte personale de-ale ei, inclusiv o scrisoare de despărțire foarte prețuită, trimisă de fostul ei iubit, regretatul rapper Tupac Shakur.





Alte elemente care vor fi vândute sunt o pereche de lenjerie intimă purtată și o perie care conținea câteva fire de păr ale cântăreței, conform CTV News.

În iulie 2016, Madonna câștigase dreptul, într-o instanță de la New York, la viață privată, anulând, astfel, printr-un ordin de urgență al curții, licitația organizată de Gotta Have It! Collectibles.

Firma va putea acum să organizeze evenimentul cu tematică rock’n’roll , scoțând spre vânzare 22 de obiecte personale ale starului pop.

Decizia care a supărat-o pe Madonna a fost dată luni, argumentând că s-a prescris termenul în care cântăreața putea să își recupereze obiectele.

Casa de licitații a declarat, pentru New York Times, că a urmat toate procedurile legale și că are încredere deplină că Madonna nu are nicio pretenție legitimă. Evenimentul de vânzare ar urma să aibă loc în iulie.

Licitația pentru scrisoarea lui Tupac va începe de la 100.000 de dolari.

„Poți să înțelegi asta? Dacă tu ești văzută cu un bărbat de culoare nu îți afectează cariera deloc. Eventual chiar te va face să pari mult mai deschisă la minte și mai interesantă. Dar în cazul meu, din ce-am observat, să mă văd cu tine ar însemna să dezamăgesc jumătate din oamenii care m-au ajutat să fiu ceea ce sunt. Nu mi-am dorit niciodată să te fac să suferi”, îi scria Tupac artistei.

