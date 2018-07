LIGA I. Primul meci al campionatului s-a încheiat cu un rezultat SURPRINZĂTOR. Campioana a călcat strâmb pe teren propriu

CFR Cluj a debutat cu o remiză în noul campionat, după ce a încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea cu FC Botoșani, disputată în Gruia.





CFR Cluj și FC Botoșani au încheiat nedecis, scor 1-1, meciul jucat, vineri, pe terenul ardelenilor, în prima etapă a Ligii I Betano. Campioana en-titre a deschis scorul prin Paulo Vincius, în minutul 19, oaspeții au egalat datorită lui Lorand Fulop, în minutul 48.

„Trebuia să câștigăm. Ei au avut o ocazie și au dat un gol. Am început moale repriza a doua și am plătit pentru asta. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Nu am făcut ce ne-a cerut Mister. Ne-a spus să intrăm în atac și să dăm gol pentru a închide meciul. Suntem campioana României, suntem responsabili și trebuie să demonstrăm de ce am ieșit campioni”, a spus Mario Camora, jucătorul CFR-ului, la Digi Sport.

