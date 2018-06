Iubirea chiar e OARBĂ. El are vărsta de 12 ani. Ea are 50. Opinia publică a fost șocată!

O femeie de 50 de ani s-a casatorit cu un baietel de 12 ani. Imbracati ca la carte, cei doi s-au afisat in public. In cateva minute, oamenii s-au adunat sa vada despre ce e vorba





YouTuber-ul Coby Persin a realizat un experiment social care a socat oamenii ce au luat parte la el.

O femeie de 50 de ani s-a casatorit cu un baietel de 12 ani. Imbracati ca la carte, cei doi s-au afisat in public. Cuplul de miri fals a fost dus in Times Square din New York pentru o sedinta foto de nunta. YouTuber-ul Coby Persin s-a dat drept fotograful lor, informeaza Dailymail.co.uk.

In cateva minute, oamenii s-au adunat sa vada despre ce e vorba. Scopul experimentului social este de a atrage atentia asupra casatoriilor cu minori. Fotograful si YouTuber-ul a vrut sa vada cate persoane vor interveni pentru drepturile minorului.

