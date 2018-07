Întâmplare CIUDATĂ în casa IONELEI PRODAN. Este INCREDIBIL. Familia este în LACRIMI

Anamaria Prodan a fost în casa în care a locuit mama sa, la scurt timp după moartea mamei sale, Ionela Prodan. Artista, în vârstă de 70 de ani, a murit pe 16 aprilie, în urma unei boli la pancreas, informează B1.





,,Ana a fost ieri la casă și are tot timpul senzația că mama trebuie să coboare scările și să vină. La un moment dat, a venit un unchi și Ana a spus, ca mama ei: „Neicule, tu ești?”.

„Vocea Anei seamănă cu cea a Ionelei, așa că unchiul a crezut că o aude pe Ionela și a venit plângând la Ana”, a povestit Cristi Brancu la emisiunea „Agenția Vip” .

Moartea Ionelei Prodan a reprezentat un soc pentru apropiații săi. Cu toate că starea ei de sănătate se deteriorase compet, familia spera că aceasta va rămâne în viață.

După moartea mamei sale, Anamaria Prodan a delcarat într-o emisiune: „ Nu realizez dacă mă întrebi despre mama, cum nu realizez din '92 că nu mai este tata. Pentru mine, ei sunt acasă, am impulsul ăsta să sun. Când formez numărul, îmi dau seama că nu mai e. Numărul mamei îl păstrez forever, nu o să-l închid. Cel mai greu mi-a fost când mi-am luat la revedere de la ea, când am ținut-o de mână când a murit. Când am venit ultima dată cu ea în emisiune, știam tot. Mă bucuram de fiecare secundă. Am știut eu 7 luni, sora mea, familia, nici frații ei n-au știut cât este de grav. Atunci când știam că mai sunt zile, atunci i-am anunțat pe toți. Nimeni nu a avut voie să se apropie de ea să-i spună ceva, pentru că asta a ținut-o în viață. Foarte târziu a simțit ce se va întâmpla. Avea foarte mare încredere în mine. Mi-a spus că mergem în Mexic și că rezolvăm".

