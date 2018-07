Inspecția Judiciară s-a AUTOSESIZAT după un DIALOG pe FACEBOOK. Sunt vizați Tudorel Toader și un procuror DNA

Inspecţia Judiciară s-a autosesizat şi efectuează cercetări prealabile faţă de procurorul DNA Alexandra Lăncrănjan, după ce aceasta a schimbat replici pe Facebook, în weekend, cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe tema incriminării abuzului în serviciu din Germania.





Procurorul DNA Alexandra Lăncrănjan este vizată de cercetări prealabile efectuate de către Inspecţia Judiciară, după ce aceasta a schimbat replici, pe Facebook, cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Cei doi au postat mesaje privind incriminarea abuzului în serviciu din Germania, au confirmat reprezentanţii Inspecţiei Judiciare pentru Mediafax.

Sesizarea vine după ce procurorul DNA a lansat mai multe aprecieri critice la adresa ministrului Justitiei şi la capacitatea sa de a întelege modul în care este reglementat abuzul în serviciu în legislaţia germană.

Etapa verificărilor prealabile este o etapă premergătoare cercetării disciplinare, competenţa Inspecţiei Judiciare fiind aceea de a stabili dacă există indiciile săvârşirii de către magistraţi a unei abateri disciplinare şi de a se pronunţa după caz, în funcţie de rezultatul verificărilor.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a scris sâmbătă, pe Facebook, că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, dar calitatea de funcţionar public sau european apare ca element de agravare în cazul mai multor infracţiuni.

"Abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania ! Calitatea de funcţionar public sau european apare însa, ca element de agravare, în cazul mai multor infracţiuni, precum: înşelăciune, frauda în domeniul subvenţiilor, abuz de încredere, fals intelectual, falsificarea înregistrărilor tehnice, falsificarea de date cu forţă probantă, constrângere, vătămarea corporală în exercitarea unei funcţii publice, obţinerea de declaraţii prin forţă, urmărirea penală a persoanei nevinovate, punerea în executare a unei sancţiuni împotriva unei persoane nevinovate, abuzul de încredere în afacerile externe, încălcarea secretului oficial, încălcarea secretului fiscal, determinarea subordonaţilor la săvârşirea unei fapte penale, abuzul sexual săvârşit prin abuz de funcţie etc", a scris ministrul Justiţiei, pe Facebook.

Alexandra Lăncrănjan i-a replicat ministrului Toader, fără să-l numească:

"Pentru un om care se considera un profesionist al dreptului este foarte important sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat, sa argumenteze fara a denatura realitatea juridica si atunci cand argumentele nu sunt in favoarea teoriei sale sa accepte fara a deturna textul legal sau a omite lucruri. Cand nu mai poti sa faci asta...

Spre exemplu, in Germania sunt foarte multe articole in codul penal care reglementeaza actiuni specifice ale functionarilor publici fara a le denumi abuz in serviciu", a scris la rândul ei procurorul Alexandra Lăncrănjan.

