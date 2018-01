Impozite mai mari pe vânzările de locuinţe în Bucureşti

Grila notarială pentru 2018 prevede creşteri cu cel puţin 2% pentru valorile apartamentelor





Bucureştenii care îşi vând locuinţele vor plăti impozite mai mari în 2018, după ce în Studiul de piaţă privind valorile minime imobiliare, realizat la cererea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, valoarea apartamentelor vechi, construite între 1967 şi 1977, a crescut cu 2%, iar cea a apartamentelor noi, de după 2011, s-a majorat cu 2,5%, comparativ cu preţurile din grila notarială din 2017. După această grilă se calculează impozitele minime pentru tranzacţiile cu locuinţe şi onorariile notarilor.

Uniformitatea majorării a fost constatată de revista Capital prin analizarea a 20 de zone reprezentative din Bucureşti, în care a fost luat ca reper un apartament cu două camere, confort I, situat la un etaj intermediar.

Fără impozit până la 450.000 de lei

Începând cu 1 februarie 2017, guvernul a eliminat impozitul pentru tranzacţiile imobiliare de sub 450.000 de lei, adică majoritatea operaţiunilor. Peste această valoare se plăteşte un impozit de 3%. Notarii aplică acest procent la valoarea din contractul de vânzare-cumpărare doar dacă tranzacţia se situează peste preţul stabilit în grila notarială. Dacă preţul de vânzare este sub grilă, notarul foloseşte valoarea din grilă pentru a stabili impozitul şi are obligaţia de a notifica organele fiscale. Acest impozit este plătit doar de cel care vinde proprietatea.

Doar donaţia între rude nu este impozitată

Plata impozitului se efectuează la biroul notarial înainte de autentificarea actului. Notarul public are obligația să vireze impozitul în contul statului până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat. Notarul public nu percepe comision statului sau proprietarului pentru aceasă operațiune și nicio parte din suma încasată cu titlu de impozit nu reprezintă venit al biroului notarial. Vânzarea între rude nu este exceptată de la plata impozitului când prețul vânzării este mai mare de 450.000 lei, numai în cazul donaţiei între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți, nu se datorează impozit.

Pentru toate tranzacţiile, grila notarială stă la baza calculării onorariilor pe care le încasează notarii. O mărire a preţurilor în grila notarială duce la creşterea încasărilor notarilor din tranzacţii imobiliare.

Peste o jumătate de milion de tranzacţii in 10 luni

În primele 10 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toată ţara, 512.935 de vânzări de proprietăţi, arată datele Agenţiei Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului trecut, în Bucureşti (65.963), Cluj (34.802) şi Ilfov (30.022). Judeţele cu cele mai puţine imobile vândute în aceeaşi perioadă sunt Teleorman (3.756), Sălaj (3.331) şi Caraş-Severin (3.014).

