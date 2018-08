Ilie Dobre se pregătește de retragere. „Nu mai comentez la Radio România Actualități nici pentru un miliard de euro pe zi”

Popularul comentator radio se va pensiona, la finalul lunii septembrie, după 34 de ani de activitate. Este decis să nu mai relateze meciuri pentru Radio România Actualități și să lase locul tinerei generații. Ilie Dobre a rememorat pentru EVZ câteva episoade de neuitat trăite în carieră.





Ilie Dobre se află pe ultima sută a comentariilor sportive radiofonice. Intrat în conștiința publicului, grație ritmului alert în care a relatat meciurile de fotbal, dar mai ales datorită entuziasmului cu care anunța înscrierea unui gol, Ilie Dobre a decis că e timpul să se retragă. O va face la finalul lunii septembrie, atunci când se va pensiona și se va despărți de Radio România Actualități, postul pentru care a transmis mii de meciuri și nenumărate goluri. Născut pe 24 septembrie 1953, la Mitorfani, în județul Vâlcea, Ilie și-a dorit cu ardoare să ajungă comentator. Relata meciuri, se înregistra și trimit ea casetele pe adresa postului național de radio. A fost convocat și a debutat în 1 984, în Giulești, la un meci jucat de Rapid împotriva Gloriei Buzău (1-1).

În „echipa de aur” a „Fotbalului Minut cu Minut”

Cu timpul, și-a făcut loc într-o echipă celebră a comentatorilor care transmiteau meciurile din Divizia A. Totul se întâmpla la emisiunea „Fotbal Minut cu Minut”, în vremurile în care cele 9 jocuri ale primei ligi se disputau la aceeași oră. Sebastian Domozină, Ion Ghițulescu, Teoharie Coca-Cosma, Gheorghe Minoiu, Nicolae Soare sau Octavian Vintilă erau auziți de milioane de români, care încercau să-și imagineze cam ce se juca la un Jiul - FC Argeș, Steaua - Victoria, Dinamo - Flacăra Moreni sau Poli Timișoara - Rapid. Ieri, Ilie Dobre făcea ultimele pregătiri înaintea partidei FCSB - Rudar Velenje. „La meciul tur nu am fost, am a vut probleme cu meniscul și nu m-am putut duce”, ne spune comentatorul, care la finalul lunii septembrie se va retrage de la postul național. „După ce mă pensionez, nu mai comentez nici pentru 1 miliard de euro pe zi, dacă mi s-ar propune. E vorba despre Radio România Actualități. Consider că așa este corect. Las locul tinerei generații”. Deocamdată, Ilie Dobre nu știe dacă va mai continua pe o altă platformă media. „Am câteva propuneri de colaborare, să vedem ce voi face. Nu știu încă”.

Suspendat după un meci Flacăra Moreni - Farul

Își amintește de „epoca de aur”, cea a „Fotbalului Minut cu Minut”. „ Erau vremurile când la televizor se transmiteau rar meciuri. Emisiunea avea audiență de 8 milioane de ascultători. Trebuia să-l faci pe radioascultător să-și imagineze tot ce vedeai tu. Trebuia să-l transpui pe stadion. Întotdeauna am încercat să relatez ceea ce văd. Chiar și în vremurile alea mai complicate”, spune Ilie Dobre, care n-a fost scutit de probleme, înainte de Revoluție. „În 1988 am transmis un meci, Flacăra Moreni - Farul Constanța. Oaspeții nu se omorau cu firea. A venit la pauză Vasile Ianul, fostul președinte de la Dinamo, care lucra în Ministerul de Interne. „ Mă lași fără pâine. Vezi ce comentezi”. Eu am spus ce am văzut, că oaspeții nu dădeau o replică așa cum ar fi trebuit. Cei de la Moreni nu reușeau s-o bage în poartă. Au marcat totuși pe final, din penalty, la o fază la care portarul Farului s-a chinuit să nu prindă mingea. După meci am fost suspendat jumătate de campionat. M i s-a spus că... stilul... E cam exaltat... Era o perioadă grea de comentat”, își amintește Ilie Dobre. O experiență traumatizantă a trăit comentatorul la o partidă UT A - Gloria Bistrița. „ Eu relatasem un meci pierdut de arădeni, la Brăila, și am spus că, după cum a jucat, UTA nu merită să ajungă în cupele europene. Apoi, am comentat un meci pierdut de aceeași echipă la Sibiu. Așa că în Arad se crease un curent contra mea. UTA a remizat cu Gloria, 1 -1, iar publicul a luat f oc. Jumătate de st adion er a c ontra mea, jumăt ate c ontra ar bitrilor. Dar ei intr aseră la v estiare, erau apărați de polițiști. Eu am stat închis, atunci, trei ore întro cabină. Am reușit să plec , într-un târziu”.

