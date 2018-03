O nouă IDILĂ la EXATLON! După Claudia Pavel, Cazacu pare să fi furat inima unei alte concurente. „ESTE TOPITĂ!”

Se leagă o nouă idilă la Exatlon? Șu, dacă da, cine sunt, de data aceasta, noii protagoniști? Ei bine, Alina și Cătălin Cazacu au avut parte de un schimb de priviri și replici în emisiunea Exatlon de duminică seara. Reamintim că presa mondenă a vorbit și despre o relație care s-ar fi înfiripat și între Claudia Pavel, alias Cream și Cătălin Cazacu.





Concurentii ambelor echipe au facut glume pe seama celor doi, lasand de inteles ca s-a infiripat ceva intre ei. La finalul ultimei probe, cea in care Cazacu a pierdut si Razboinicii au castigat masa, Alina a mers sa-l imbratiseze, potrivit target="_blank">wowbiz.ro. Exatlon. Claudia Pavel spune ADEVĂRUL despre INTIMITĂȚILE avute cu un concurent: „Mă gândesc la VIITOR”

Ba mai mult, Cazacu a glumit permanent pe seama faptului ca nu are noroc la probe, insa are in dragoste. Nici fanii emisiunii nu s-au lasat mai prejos si au comentat la adresa gesturilor celor doi intr-un grup privat dedicat emisiunii Exatlon.

TEROARE în familia unei cântărețe de la noi. ELIMINATĂ de la Exatlon, vedeta este amenințată cu MOARTEA "Broscuta asta (n.r.- Alina) e topita dupa Cazacu, dar lasa ca vede ea afara", a scris o fana a emisiunii Exatlon. Comentariile nu s-au lasat prea mult asteptate: "As vrea un meci intre fostele lui Cazacu", "Sa stea la coada", "Nu inteleg care e oficiala", Cazacu are o colectie de femei frumoase", "Cazacu lasa tot si fuge cu ea".

Claudia Pavel a recunoscut că între ea şi Cătălin Cazacu există sentimente, dar a susţinut că între ei nu au existat relaţii intime. Au fost apropieri fizice, dar nimic mai mult nu s-a petrecut. În schimb, ”Cream” a spus că îi este extrem de dor de el şi a negat că ar fi existat o relaţie anterioară show-ului ”Exatlon”.

Claudia Pavel a RECUNOSCUT TOTUL! Ce s-a întâmplat între ea și Cătălin Cazacu. „Suntem extrem de apropiaţi...”

Claudia Pavel a recunoscut că există sentimente...

”Îmi este dor de el, suntem extrem de apropiaţi Nu s-a întâmplat nimic între noi, s-a lăsat să se înţeleagă asta. Dacă s-ar fi întâmplat asta s-ar fi văzut la TV Am petrecut împreună 24 de ore din 24, m-a ajutat foarte mult, m-a susţinut când îmi era frică, o să îi mulţumesc toată viaţa pentru cât bine mi-a făcut. Nici noi nu ştim ce este între noi, cu siguranţă că există nişte sentimente între noi dar mai mult că ne-am ţinut de mână şi ne-am îmbrăţişat nu s-a întâmplat nimic. Vom vedea când va veni acasă dacă se va întâmpla ceva între noi.

Nu ştiam de existenţa acelei fete, el mi-a spus că e la fel de liber ca şi mine, dacă exista cineva în viaţa mea nu ar fi existat ţinerea de mână şi îmbrăţişarea.(...) Eu nu stric relaţii. Dacă stai cinci săptămâni cu un om...nu ai cum să nu te apropii de el. Îmi este extrem de drag şi îmi este foarte dor de el. Sper să rămână acolo până la final, sper să câştige, el sau Giani. Ne plimbam de drag pe plajă împreună(...) Este clar că suntem extrem de apropiaţi” a declarat Claudia Pavel, la Kanal D.

