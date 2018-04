Poarta zeiței Ishtar. Premiul Benjamin Banneker este în valoare de 50.000 dolari. Horoscop

Horoscop Poveştile sunt excelente, ne fac mai buni şi mai înţelepţi. Însă vă avertizez, că după cum merge la noi economia şi mai ales după nepăsarea generală, absenţa locurilor de muncă, blocajele financiare, fiscalitatea abuzivă, statul polițienesc şi mai ales după "strategiile" guvernului, ne putem aştepta la tot ceea ce este mai rău.





3 aprilie

Horoscop Pe 3 aprilie s-au născut: Helmut Kohl, Marlon Brando, Alec Baldwin, Eddie Murphy, Doris Day, Grigoraş Dinicu, Eugen Cristescu, Luigi Ionescu, Damian Stănoiu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox, pe 3 aprilie, sunt Sfinții Nichita Mărturisitorul, Ilirie și Elpidifor.

Horoscop În ”Kalendarul” poporului român nu este mai nimic de semnalat. Muncă şi iar muncă, erau multe de făcut! Calendarul era făcut de ei după trebuința lor, respectând ritmurile naturale, muncile de sezon. Acum calendarul este fix și nemulțumește multă lume, care nu are timp suficient. Dar, totuși, doamna Antoaneta Olteanu arată în ”Calendarele Poporului Român” că zilele de "3, 13 şi 23 aprilie sunt rele”, după Niculiţă-Voronca.

Undeva, poate în Occident, poate în Orient, mai există vechiul calendar al Elfilor. Poate în ceţoasa şi ciudata, dar veșnic verde, Irlandă, poate în misterioasa Scoţie, sau dincolo de Cercul Polar, sau într-o peşteră neştiută din Grecia, sau, adânc, sub pământ, într-o catacombă din Italia. Sau ascuns în fundația unei fortărețe akkadiene, sau persane, sau cine știe unde, într-un oraș pierdut sub nisipul deșertului. Calendarul Elfilor este cel mai vechi calendar terestru. Se pare că celebrul manuscris Voynich era o parte dintr-un calendar, un almanah al elfilor.

Horoscop Şi în vechile scrieri româneşti, în gromovnice, se fac referiri, în slavonă, despre un calendar al unor „oameni, dar care nu erau oameni, vechi, foarte vechi, ce trăiau mult, erau aproape nemuritori, de pe vremea lui Matusalem, cel care a trăit 969 de ani”

Ei bine, începând cu data care corespunde astăzi zilei de 3 aprilie, elfii începeau o perioadă de blesteme, își blestemau dușmanii, perioadă de timp care aveau punctul maxim corespunzător zilelor de 3,13 şi 23 aprilie! În Tradiție a rămas că aceste zile sunt nefaste, ”rele”.

Blestemul este o armă vicioasă, dar elegantă. Nu lasă urme, nu face mizerie, asasinul nu poate fi niciodată găsit. Pentru că să fim bine înțeleși dragi, lupi, padawani și hobbiți, există un singur fel de blestem, cel de moarte. Chestiile cu ”legarea cununiilor” și ”cu întoarcerea iubitului” sunt foarte interesante, o metodă dibace de a lua banii naivelor, pe prietenul meu Nelu Țugui îl pufnea râsul, el a studiat mult aceste lucruri. Să stea la dreapta Domnului, la loc cu lumină și verdeață, pentru că a fost un om bun și înțelept!

Horoscop Acum aproape de patru decenii mă aflam la Bagdad, în altă noapte călduroasă. Am început să vă povestesc câte ceva. După o zi de muncă obositoare, stăteam la o vorbă cu prietenii mei, băieţii de la „John Deere” , „Mendez Junior” şi „Sybetra” în salonul hotelului „Anbar” şi priveam la televizor războiul iraniano-irakian, în direct. Era o atmosferă densă şi apăsătoare, cum numai la Bagdad poate fi. În niciun caz nu putea fi vorba de somn. Aşa încât ne-am hotărît să facem un tur, adică să ne urcăm în maşini şi să mergem cu viteză încotro vedeam cu ochii: poate pe Sadun Street, poate la fâlca pietrei crăcănate unde era o cofetărie cu multă îngheţată şi patru vânzătoare egiptence tinere, frumoase şi vesele. Până la urmă americanii au luat-o către nord, brazilienii spre est şi eu, cu gândurile mele, am pornit-o, aproape mecanic, spre sud. Împreună cu belgienii. Am trecut Tigrul şi în nici trei sferturi de oră ne aflam la Babilon.

În deşert, totul are alte dimensiuni. Cerul negru este aproape, te învăluieşte complice şi te ajută să te strecori neobservat, stelele devin ascuţite şi te dor ca loviturile de pumnal, sunetele sunt filtrate şi ciudate ca dintr-o fonotecă de efecte sonore.

Horoscop Ruinele măreţului Babilon zăceau în lumina crudă a câtorva reflectoare aprinse cu grijă, ca nu cumva un F-3 sau F-4 iranian să confunde monumentul istoric cu cine ştie ce depozit militar. Glorioasa poartă a lui Iştar, înaltă cât un bloc cu zece etaje era restaurată în întregime, cu toate basoreliefurile pictate, în mărime naturală.

Dar, surpriză, în spatele porţii şi lângă muzeul arheologic se vedea flacăra unui foc de tabără. Ne apropiem, doi belgieni şi un român.

Horoscop Zărim vreo două duzini de oameni aşezaţi în jurul unui foc vesel. Nopţile sunt reci în deşert. Fără îndoială erau arheologii misiunii UNESCO, cei care restauraseră poarta zeiței Ishtar. Le urăm cele bune în câteva versiuni şi stârnim râsete şi gesturi de bunăvoinţă. „Aşezaţi-vă lîngă foc şi ascultaţi; dacă aveţi o poveste, puteţi să o spuneţi! Aici timpul nu este la el acasă, aici noi suntem stăpînii timpului şi în această noapte magică ne-am gândit să reînviem tradiţia divanului din Babilon... „

În acea noapte minunată am ascultat cele mai ciudate şi fascinante povestiri adevărate spuse vreodată. Poate, o dată, Timpul îmi va permite să le strâng într-un volum.

Horoscop Un arheolog german, bătrân ca timpul, celebru egiptolog, a povestit o întâmplare din tinereţea sa legată de un blestem. Apoi, fiecare s-a simţit dator să amplifice atmosfera electrică de "horror" cu povestiri şi amintiri. Teoria blestemelor. Fetele frisonau şi se strângeau mai aproape de cei dragi, bărbaţii priveau sfidător în întunericul din jur...

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi am trăit minuni... şi nu v-am povestit încă istoriile auzite pe Drumul Mătăsii la focurile locurilor de popas ale cărăuşilor moderni!

Horoscop Poveştile sunt excelente, ne fac mai buni şi mai înţelepţi... însă vă avertizez, că după cum merge la noi economia şi mai ales după nepăsarea generală, absenţa locurilor de muncă, blocajele financiare, fiscalitatea abuzivă, statul polițienesc şi mai ales după "strategiile" guvernului, ne putem aştepta la tot ceea ce este mai rău. De peste tot, din ţară, îmi parvin informații negative, lumea nu mai are, nu mai are nici ce să fure, trăieşte din ce în ce mai greu şi mai fără speranţă. Ultimul an a fost cel mai greu de la lovitura de stat încoace!

Sunt justificate spusele și cererile domniilor voastre! Dar eu vă citesc emilurile şi mă necăjesc laolată cu voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi! Ştiţi cine sunt de vină! Eu pot să vă dau doar sfaturi de vreme grea, "reţete de ocupaţie", cum să vă gestionaţi puţinul care îl aveţi şi cum să vă ţineţi "contabilitatea" conducând familia ca o mică firmă în aceste vremuri foarte dificile!

Horoscop Și totuși o să se spună că românii au cheltuit mult pentru pregătirile de Sf.Paști. Oare, toți? Nu cumva este vorba doar de cei 5% care declară la sondaje că sunt mulțumiți de viață și văd viitorul în roz? Cei care dețin proprietăți și bani cât restul de români? Știți că nu sunt de ”stânga”, dar ”dreapta”, nu a fost a oamenilor bogați. Ci a patrioților, a celor care cred în Dumnezeu, familie, prieteni și țară, a celor care cred în valoarea omului alb, creștin, european. Dreapta săracă, dar valoroasă prin atitudine și idei. Satanizată de presa isterică și anarhistă de stânga, care constituie 97% din media, după spusele lui Rupert Murdoch.

Horoscop Și în astrologie se cam păstrează aceiași proporție între stânga și dreapta. Astrologia creștină este practicată de nicio o duzină, 11 mai exact, astrologi importanți din toată lumea – așa am aflat de pe Dimineața Astrologilor. Nu am fost mirat că am primit din partea ”Academiei Sirius” propunerea de a face parte din juriul care va decerna un premiu, în fiecare an, unui astrolog negr..., pardon, afro-american. Premiul se numește ”Benjamin Banneker” și va fi în valoare de 50.000$. Este foarte politic corect, dar am refuzat, eu nu sunt politic corect! Cine a fost Benjamin Banneker? O să vă povestesc altădată, acum nu am chef de negr… pardon, afro-americani mai ales că nici nu era complet negru, avusese o bunică albă, o servitoare isteață foc, care luase un negru eliberat foarte arătos - și el isteț, inventa tot felul de dispozitive pe bază de pârghii. Foarte politic corect, nu?

Horoscop Astăzi îl pomenim pe Eugen Cristescu, șef al Siguranței și apoi al SSI. Cu fiul lui am fost coleg de serviciu. El era la BDS și l-am ajutat o perioadă, cam un an și jumătate, cu telegramele de la ambasade. Este o poveste lungă, dar tare aș vrea să vă pot povesti ceea ce am auzit și eu. Povestea marelui Eugen Cristescu, spusă de fiul lui. Ce titlu de roman! Tare aș fi vrut să fac o mulțime de lucruri, să nu fac greșelile enorme pe care le-am făcut, să nu-i supăr pe cei dragi, dar destinul meu a fost foooarte complicat. S-au supărat pe mine ursitoarele Moire și mi-au dat o ”viață interesantă”, ca în blestemul chinezesc.

