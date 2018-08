Horia Moculescu, chinuit de boală, abia se mai ține pe picioare. VIDEO

Horia Moculescu, 81 de ani, se lupă de ceva vreme cu probleme de sănătate din ce în ce mai mari. Imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro arată cum se deplasează foarte greu din cauza durerilor pe care le resimte la un picior.





După ce a ieşit din magazinul de lângă blocul său, Horia Moculescu s-a deplasat cu greutate spre casă. Imediat ce a ajuns în faţa clădirii în care locuieşte, compozitorul a simţit nevoia să se sprijine de zid.

Iată ce declara celebrul compozitor despre boala sa: „Tocmai datorită credinţei, deşi am trecut prin multe şi grele de-a lungul vieţii, unele chiar infernale, niciodată n-am fost tentat să mă salvez prin fapte blamabile: prin furt, prin delaţiune sau chiar prin lene. Cu toate că, de foarte multe ori, m-am acuzat c-am fost leneş, dar, de fiecare dată, au existat nişte circumstanţe care m-au grevat, deci n-a fost o lene deliberată.

Uite, inclusiv în prezent mi se întâmplă să mă acuz de lene. De exemplu, de vreo 9-10 ani, am o problemă la laba piciorului stâng. Am fost operat, dar nu s-a rezolvat nimic. Din pricina disconfortului, nu pot să mai dorm bine, iar asta îmi seacă toată energia. Mă descopăr, în multe zile, lâncezind aşa, pe o bergeră, cu piciorul întins, conform recomandării medicilor – da’ atât stau cu el întins, de-o să-mi rămână definitiv drept! Cu toate astea, încerc, în continuare, să-mi duc viaţa dincolo de lenea impusă de circumstanţe. De pildă, m-am păstrat şi azi un om foarte gospodar. În sensul că pun lucrurile în maşina de spălat – de călcat se ocupă însă menajera -, gătesc, spăl vasele imediat, şi când gătesc, şi când mă­nânc… Un om cu-adevărat leneş, în situa­ţia mea, s-ar complăcea, lăsând în urma lui un munte de vase”, a mprturisit Horia Moculescu pentru Formula As.

