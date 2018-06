Pe Hagi Jr. îl paște un transfer de milioane la AS Roma

Gruparea de pe „Olimpico” a intensificat negocierile pentru decarul Viitorului, iar Ianis e la un pas să revină în fotbalul din Peninsulă.





Ianis Hagi (19 ani) a intrat din nou în atenția italienilor. După perioada nefastă de la Fiorentina (2016- 2018), acolo unde a impresionat doar la Primavera, nu și la seniori, fiul lui Gheorghe Hagi este foarte aproape de a da lovitura carierei.

Roma vrea un lot întinerit

„Gazzetta dello Sport” a anunțat, ieri, că Hagi Jr. are mari șanse să ajungă la AS Roma. Ianis a reconfirmat odată cu revenirea sa sub comanda tatălui său, la Viitorul, după eșecul de la Florența. Acum, „capitolinii” sunt intersați de încă un puști (în cazul lui Ianis), mai ales că l-au achiziționat recent pe Justin Kluivert (19 ani), fiul legendarului Patrick Kluivert. În schimbul olandezului, Roma i-a plătit lui Ajax suma de 20 de milioane de euro, iar Justin este cotat ca fiind unul dintre cei mai talentaţi jucători din noul val propus de fotbalul olandez.

Evident, gruparea de pe „Olimpico” vrea să interească și mai mult lotul, iar pentru acest lucru l-a „țintit” pe Ianis Hagi. Sursa citată a anunțat că Roma a demarat deja negocierile pentru decarul de la Viitorul și este dispusă să-l achiziționeze pe internaționalul român de tineret pentru suma 5 milioane de euro. După ce a revenit la Viitorul, Ianis a evoluat în 14 meciuri în Liga 1 Betano, reușind să înscrie de șase ori. Clubul din Ovidiu l-a răscumpărat pe tânărul mijlocaș de la Fiorentina cu 1,8 milioane de euro.

