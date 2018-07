Guvernul Dăncilă a fost FĂCUT PRAF de un lider politic: „Cel mai SLAB EXECUTIV din istoria României”

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a lansat, sâmbătă, acuzații dure la adresa guvernului Dăncilă, despre care a spus că este „cel mai slab pe care l-a avut România vreodată”.





„Să nu uitaţi un lucru important, anul viitor vin alegeri europarlamentare. Despre Europa se vorbeşte foarte puţin, însă se va vorbi foarte mult. Din păcate, nu se va vorbi bine despre ţara noastră. Pentru ca PSD-ul să-şi atingă toate poftele, Daddy-Dragnea şi-a instalat la Palatul Victoria cel mai prost guvern pe care l-a avut România vreodată, cel mai slab guvern pe care l-a avut România vreodată. Imaginaţi-vă că acest Guvern, condus de Vasilica Dăncilă, trebuie să pregătească agenda Uniunii Europene începând de la 1 ianuarie 2019. Alegerile europarlamentare ne vor prinde cu acest profil de guvern, greu de explicat şi de prezentat în UE. Dacă noi ne-am obişnuit cu perlele prost redactate şi prost recitate de premierul Dăncilă, să ştiţi că europenii nu vor înţelege de ce românii au acceptat să aibă un asemenea guvern", a declarat Tomac, la Congresul PMP, organizat la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.ro.

Tomac a adus critici la adresa pensiilor speciale și a făcut referire și la necesitatea aplicării rezultatului referendumului privind reducerea numărului de parlamentari la 300.

„Să nu vă pară rău de trădători! Noi avem obligaţia să traversăm cu bine această perioadă grea prin care am trecut, în care ştim ce am pierdut, dar să nu vă pară rău de cei care au plecat. Pentru că, trădătorii sunt primiţi în prima zi, dar de a doua zi sunt priviţi ca nişte trădători, nu sunt respectaţi nici acolo unde s-au dus şi nu vor face mari valuri în viaţa politică. Eu mă bucur că, cu doi ani înainte de alegerile locale şi cu un an înainte de alegerile europarlamentare, partidul nostru s-a debarasat de tot ce este rău în politică. Am primit alături de noi oportunişti, oameni care au spus de ce nu am încerca şi la PMP. A sosit timpul să punem stop, să-i preţuim pe cei loiali (...). Eu cred în PMP", a mai spus președintele PMP.

