Ghiță, față în față cu Ion Cristoiu, în episodul 2 al interviului de la Belgrad: „Rar o vedeai pe Kovesi fără Coldea”

Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghiță s-a terminat cu momentul în care fostul deputat îi arată o fotografie din telefonul său. În acest al doilea episod, fostul deputat vorbeşte despre persoanele care apar în imagine, alături de Laura Codruța Kovesi. Fotografia a fost făcută acasă la Ghiță, în Ploiești





În materialul de astăzi, Ghiţă vorbeşte în detaliu şi despre petrecerile din vilele SRI organizate cu ocazia aniversărilor lui Florian Coldea, omul de afaceri vorbind şi despre poveştile celor care participau la aceste evenimente.

Un act dintr-un dosar al lui Ghiţă este un document dintr-o operaţiune a statului român

Miercuri seară, după difuzarea primei părți a interviului înregistrat la Belgrad, Sebastian Ghiță și Ion Cristoiu au fost sunați din studioul România TV.

Ion Cristoiu a vorbit despre culisele înregistrării. El a spus că Sebastian Ghiţă i-a dezvăluit că prima ţintă a statului paralel au fost trusturile de presă. De asemenea, fostul deputat i-a spus lui Cristoiu că un act care se găseşte acum în dosarul penal legat de posibila corupere a alegătorilor din Republica Moldova, în toamna anului 2014, era de fapt un document dintr-o operaţiune organizată de statul român care nu avea legătură cu scrutinul electoral şi pe care Ghiţă i l-ar fi dat lui Florian Coldea. Practic, Ghiţă spune că documentul unei acţiuni a statului la care a participat a fost trimis de Florian Coldea la DNA, deşi fostul prim adjunct al SRI era unul dintre organizatorii acţiunii. Cristoiu a mai spus că Ghiţă i-a lăsat senzaţia pe parcursul celor 4 ore de interviu că ar proteja SRI-ul.

Despre actele din dosarul lui Sebastian Ghiță în legătură cu alegerile din Moldova a făcut dezvăluiri și Vlad Cosma.

Aflat în studiou, jurnalistul Dan Andronic a povestit și el un amănunt de la înregistrarea interviului: „S-a discutat de pozele de la Paris (cu Elena Udrea și Alina Bica, n.n.) cum au ajuns în presă, cine l-a sunat pe Sebastian Ghiță să îi dea o adresă de IP unde urmau să se afle pozele pentru câteva ore.”

Ghiţă: „Kovesi se ocupă de eliminarea companiilor româneşti de pe piaţă”

Sebastian Ghiţă a intervenit prin telefon miercuri seara, la România TV. „Încă nu am văzut Parlamentul României să laude DNA. Numai ambasadele primesc şi decorează acest DNA. Primii şi primii suţinători ai acestui Binom sunt cei din ambasada Statelor Unite. Aţi văzut apoi pe cei din ambasada Olandei, ambasada Franţei sau Angliei”, a declarat Ghiţă. Potrivit lui Ghiţă, ambasadorul Olandei ar avea un dosar penal, la Curtea de Apel. „Este şi un dosar public, investigat de autorităţile româneşti, care se află la Curtea de Apel, şi unde în mod clar şi evident, ambasadorul Olandei a fost prins cu un cetăţean arab furând. Doamna Kovesi se ocupă de aceste interese care nu sunt benefice statului român şi de eliminarea de pe piaţă a companiilor şi intereselor româneşti, şi mie chestia asta nu îmi sună a instituţie în cadrul constituţional românesc (...) Mie mi-a spus domnul Dragnea despre ambasadorul Belgiei, care a venit cu tupeu la dânsul în birou şi i-a zis: ”dă- mi Gara de Nord fără licitaţie”, să facă un proiect imobiliar. Nu e ministru în România care să nu povestească, cum, atunci când au fost numiţi, nu puteau să împingă uşa de câţi ambasadori erau acolo şi nu aveau loc să intre de ei”, a mai declarat Ghiţă.

Continuăm acum publicare interviului.

N-am avut nicio relație sentimentală. Ca să închidem relația mea cu Kovesi”

Ion Cristoiu: Fotografiile ni le arătaţi?

Sebastian Ghiţă: Dumneavoastră da, dar nu cred că e momentul ca eu să fac ceva peste preşedintele ţării, peste deciziile instituţiilor din ţara mea şi să încerc să provoc eu, într-un fel sau într-altul, căderea sau menţinerea acestei doamne Kovesi.

- O să mi-o arătați chiar în cursul interviului, o să mi-o arătați și o să mă conving.

- V-o arăt acum, ca să nu mai avem dubii cu privire la vizita la mine acasă a doamnei Kovesi.

- Pot să o arăt la cameră?

- Nu. Vă rog!

- Deci, eu am fotografia. Dumneavoastră o țineți în telefon? Credeam că o țineți undeva pe un stick secret. Eu am fotografia și trebuie să pun întrebări, sunt jurnalist. Aici în spate ce sunt, cărți?

- Aici este o cramă. În subsolul casei mele este o cramă de ținut vinul aromat.

- Doamna Codruța Kovesi… ia vedeți,că dumneavoastră sunteți IT-ist. (Ion Cristoiu se uita în telefonul lui Sebastian Ghiță - n.n.)

- Stinge lumina din când în când.

- Doamna Kovesi este alături de o doamnă frumoasă și de un domn mai cărunt, sunt trei persoane, ca să înțeleagă telespectatorii , vă rog să…

- Sunt membri ai familiei mele.

- Membri ai familiei, bănuiesc…

- Mai erau și alte persoane acolo.

- Am avut odată un dialog la B1…

- N-am avut nicio relație sentimentală. Ca să închidem relația mea cu Kovesi.

- În sfârșit, m-ați convins că era și soția. Mă rog, putea să nu fie. O întrebare: dar de ce ați făcut poze? A vrut doamna să facă poze?

- Eram mult mai relaxați, mult mai deschiși, cu poze, filme. Dar chiar și aici, la acest eveniment, mai erau niște personae, ca și în vilă la SRI. Nu cred că demiterea unui demnitar, mai ales a zeiței anticorupție, poate fi făcută scurgând filme și poze din locațiile Serviciului. Nu va accepta niciodată Serviciul chestiunea asta. Această poză este de la mine de acasă. La mine acasă, în Ploiești.

„La una dintre acele întâlniri, la care mai târziu a apărut și Victor Ponta, a fost și Codruța Kovesi”

Ion Cristoiu: Aveați o cramă și acolo?

Sebastian Ghiţă: Acolo nu este o cramă, acolo este o vie, lângă Mizil, care are un mic restaurant și unde mai negociam din când în când, toamna.Și la una dintre acele întâlniri, la care mai târziu a apărut și Victor Ponta, a fost și Codruța Kovesi.

- Deci erau mai multe persoane.

- Știți de ce am spus lucrurile acestea ? Eu am spus-o de mai multe ori.

- În primul rând, de ce nu vreți să dați publicității?

- V-am spus de ce. Pentru că astăzi, președintele Iohannis a spus că nu contează ce se întâmplă în DNA pentru partenerii internaționali, pentru celelalte cancelarii din Europa și din America. Experimentul Kovesi – DNA e unul foarte reușit. Electoratul domnului Iohannis îi cere să se situeze de partea Codruței indiferent de ce tâmpenii face, nu a făcut doar tâmpenii, a făcut și lucruri bune. Și nu de partea lui Dragnea și Tăriceanu. Și din punct de vedere electoral e o chestiune de înțeles. Și întrebarea este cine sunt eu să calc decizia? Nu m-a săturat dracu, de am ajuns aici?

- Stimați telespectatori, am văzut din tot ce spune domnul, repet cu toată responsabilitate de jurnalist de 50 de ani, proba că doamna Kovesi era în relație de prietenie nu numai cu domnul Sebastian Ghiță, dar iată că și cu familia, există, eu am văzut acea fotografie, am și comentat-o cu domnul Sebastian Ghiță, vă spun că ea există, este în telefonul lui Sebastian Ghiță și în consecință domnul Sebastian Ghiță nu minte. După părerea mea, nu zic minte, pentru că e prea dur pentru o doamnă, nu spune adevărul doamna Codruța Kovesi. De ce nu spune, ia să-l întrebăm pe domnul Ghiță, poate ne spune de ce ea nu spune, care-i povestea? Și dacă venea la dumneavoastră acasă, care-i problema?

- Nu văd nicio problemă. Cred că și-a făcut o problemă mințind. Dar, știți care e cea mai mare problemă a acestor oameni, pe care le-am spus-o: Băi, oameni buni, Florine, Codruța, domnul general Dumbravă, șefii de la apărarea Constituției, protecție internă, toți șefii din instituțiile astea cu care mă întâlneam zilnic, dacă eu am stat lângă voi, am furat și-am jefuit și am făcut tot ce m-ați măscărit și bălăcărit voi în presa asta la comandă sau la ordin, noi oamenii ce putem să credem despre voi, ce ați făcut voi, ați stat cu cel mai negru, hoț, corupt om în brațe atâția ani? Sau eu am furat cu alt scop, cu voi sau…

- Care-i problema de nu recunoaște?

- Ei n-au explicație la chestia asta. Voi, 10 ani ați stat cu ăsta bot în bot și el a fura sub nasul vostru?

„O să vă spun ceva, foarte greu venea la aceste întâlniri Codruța fără Florin”

- Ei, am înțeles. Asta era!

- Mi-au creat o imagine atât de rea, pe care n-au cum s-o justifice. Acum au însăilat și au falsificat dosare și au creat o imagine atât de rea încât n-au mai putut să justifice cum de-au stat atâta timp bot în bot cu mine. Că nu le-am dat bani, n-am făcut afaceri cu ei, n-am avut niciun aranjament.

- Domnul Sebastian Ghiță, de ce nu a venit doamna Kovesi acasă la mine și a venit la dumneavoastră, care-i temeiul?Vă întreb?

- Nu putea doamna Kovesi să intre în toate casele din România.

- Dar de ce cu dumneavoastră? Întreb care era relația?

- Recunoaște sau nu recunoaște, în acel moment, în acel cerc de oameni, ne consideram prieteni. Eram mai multe persoane. Multă lume.

- Cine v-a făcut cunoștință cu ea și ce era când v-a făcut cunoștință? Nu cred că o cunoșteați din cele mai străvechi timpuri.

- O să vă spun ceva, foarte greu venea la aceste întâlniri Codruța fără Florin.

- Domnul Coldea era și el acuma sau era fără el?

- Rar, aproape niciodată, nu știu dacă pot să spun. Rar o vedeai pe Codruța Kovesi fără Coldea.

- La aceste întâlniri, care am înțeles că erau de viață, Florian Coldea venea la dumneavoastră acasă.

- Da.

M-am așezat și eu la coadă, ca toată lumea. „Bună ziua. Sunt Sebastian Ghiță”

Ion Cristoiu: Și venea, deseori, împreună cu Codruța Kovesi.

Sebastian Ghiţă: Rar o vedeai pe Codruța Kovesi fără Florian Coldea.

- Ce, era bodyguard-ul ei?

- Aveau o relație mai strânsă profesional, ca să nu las loc de interpretări din nou, gratuite, pot să vă spun. Putem să o acuzăm pe Kovesi, putem să zicem orice, nu am văzut niciodată…

- Deci, dumneavoastră dezmințiți vreo relație mai apropiată decât cea profesională, chiar și de prietenie. Spuneți-mi următorul lucru, încă odată vă întreb omenește, cum ați cunoscut-o epic, n-o să-mi spuneți că ați cunoscut-o pe Codruța Kovesi din antichitate. Încercați să vă amintiți momentul acela. Ce era ea, ce erați dumneavoastră?

