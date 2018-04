Dragnea a comentat PILDA LUI COLDEA, spusă la audierea în Comisia SRI. RĂSPUNS SEC şi CRITIC la adresa membrilor

Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a arătat nemulțumit de modul în care a decurs cea de-a doua audiere a fostului prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea în Comisia de control SRI din data de 5 aprilie.





„Eu, în general, nu îi cert pe colegii mei din Comisia SRI, nici măcar pe preşedintele Manda, dar eu am înţeles că acolo sunt audieri. La audieri nu te duci şi citeşti şi pleci, din câte înţeleg eu. Aia nu e audiere, aia e un seminar în care cineva vine, citeşte nişte hârtii, a dat mâna şi a plecat şi eventual mai spune nişte pilde. (... ) Am văzut la televizor. Am înţeles că şi în interior, ce am auzit şi eu pe surse (despre faptul că Florian Coldea a venit la Comisia SRI şi a citit de pe nişte hârtii - n.r.)", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat cum i s-a părut declaraţia lui Coldea după ce a fost audiat la Comisia SRI pe 5 aprilie.

Întrebat de jurnaliști la cine crede că s-a referit Coldea prin mesajul pentru „trădători", prin pilda lui Iuda, Dragnea a spus că habar nu are și nici nu îl interesează.

„Iuda? Habar n-am la cine se referă și sincer să fiu nici nu mă interesează foarte mult”, a mai spus Dragnea.

Florian Coldea, fostul prim-adjunct SRI, a fost audiat pentru a doua oară în Comisia de control SRI, fiind aşteptat ca temele abordate să fie relaţia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar şi zona de mass-media.

La finalul declarației de presă, Coldea a folosit povestea biblică a lui Iuda pentru a explica că există oameni care au trădat interesele statului român și a spus că acest lucru a vulnerabilizat instituțiile.

„Aș vrea să reamintesc și de un celebru personaj biblic, care în urmă cu 2000 de ani a trădat pentru 30 arginți. Ce dacă ulterior l-au apucat remușcările? Ca orice trădător, acesta a avut parte de un sfârșit tragic.

