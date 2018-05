Zi de doliu și funeralii naționale pentru Doina Cornea. Solicitare către Guvern și Parlament de la Asociatia 21 Decembrie

Fundația Corneliu Coposu, Asociatia 21 Decembrie 1989, Seniorii Ligii Studentilor, dar și alți semnatari au înaintat către Parlament și Guvern o solicitare, în semn de omagiu și recunoaștere a meritelor Doinei Cornea, prin care fostei disidente a regimului comunist să îi fie organizate funeralii naționale și măcar o zi de doliu național.





EVZ vă prezintă solicitarea înaintată către premierul Viorica Dăncilă și către liderii celor două camere ale Parlamentului: Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea.

„Domnule Presedinte al Senatului, Domnule Presedinte al Camerei Deputatilor, doamna Prim-Ministru, domnule Ministru, doamnelor, domnilor,

La trecerea in Eternitate a exceptionalei Doina Cornea, se cuvine ca, in semn de omagiu si recunoastere a meritelor pe care le au avut de-a lungul anilor aceia care in anii negrii ai comunismului, prin jertfa lor au tinut Romania pe harta lumii - sa fie organizate funeralii nationale si macar o zi de doliu national, potrivit Legii nr. 75/1994.

Va solicit aceasta, daca nu ati luat deja initiativa, tinand seama si de faptul ca Doina Cornea a fost si membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale entitate care a guvernat Romania, chiar daca luptatoarea pentru democratie si drepturile omului s-a retras peste doar cateva zile din acest for.

In asteptarea unei reactii oficiale remarcabile, in locul unui raspuns formal,

Semnatari:

Fundatia Corneliu Coposu

Asociatia 21 Decembrie 1989

Seniorii Ligii Studentilor

Dan Grigore

Ionut Gherasim

Doru Maries

Tudor Dunca

Liviu Hagea

Ionut Matei

Antonie Popescu”.

Fosta disidentă a regimului comunist Doina Cornea a murit, în noaptea de joi spre vineri, la vârsta de 89 de ani, fiind bolnavă de mai mult timp.

