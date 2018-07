Diversiunea Ioan Aurel Pop - „securistul”, demantelată chiar de CNSAS. Apelul la patriotism al academicienilor a iscat furtuna

Istoricul Mădălin Hodor, funcţionar public la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, şi revista „22” au editat, după propriile interese, „Lista celor 200”. Hodor a publicat în “22”, pe 12 aprilie, o listă de „colaboratori” din 1985 ai Direcţiei de Informaţii Externe a Securităţii





Operaţiunea de denigrare prin acuzaţii false a lui Ioan Aurel Pop, actualul preşedinte al Academiei Române, a fost concepută în laboratoarele Grupului pentru Dialog Social (GDS) şi desfăşurată fraudulos cu complicitatea mai multor colaboratori din interiorul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS). Pentru aceasta, deşi a încălcat legea în cel puţin trei rânduri consecutiv, executantul acţiunii, Mădălin Hodor, a primit din partea unei Comisii de Disciplină a CNSAS o sancţiune minimă, ca pentru prima abatere. Dar „prima abatere” o constituia practic publicarea primului articol denigrator, cu „Lista celor 200”. Celălalte serii de articole intră tot la prima abatere? Pentru a lămuri Academia Română şi personalităţile maculate ca „victime colaterale”, cât şi, în principal, opinia publică, am demantelat diversiunea cu Ioan Aurel Pop – „securistul” chiar cu sprijinul CNSAS. O istorie care poate părerea prea lungă pentru cititorul de „Facebook News” de azi dar care reflectă un modus operandi al celor care subminează România de 28 de ani.

Scurt-circuit intern

EVZ deţine în acest moment dovezile care ne demonstrează cum s-a derulat filmul operaţiunii cu complicităţi ilegale. Singurul motiv pentru care această campanie nu s-a declanşat cu o zi înainte de alegerile de la Academie, aşa cum era programată şi după cum reiese din analiza noastră, a fost un scurt-circuit intern al grupului organizat de acţiune, care a întârziat apariţia celebrei „Liste de colaboratori ai Securităţii”, în fapt o listă de lucru a Unităţii CIE (fosta DIE, actualul SIE) 0225 – Emigraţie. Motivul: pagina 2 lipsă a documentului publicat falsificat de „22”, organul de presă al GDS, în care apar persoane ale căror nume de familie încep cu litera „A” sau „B”. Pe cine au vrut să protejeze falsificatorii, ei ştiu. Iar noi vom afla. Preşedintele CNSAS, istoricul Constantin Buchet, ne confirmă, sub antentul instituţiei, că da, Hodor a primit documentul integral şi da, documentul, aşa cum a apărut în presă, a fost alterat.

Chiar şi din documentul PDF postat online de „22” au fost şterse elementele de proprietate pentru a nu mai putea fi citită modificarea efectuată asupra sa.

Simbioza FSN-GDS

Angajatul CNSAS Mădălin Hodor este bun de obiect de cercetare întrun mini-studiu de caz pentru că prin el sunt ilustrate perfect simbioza dintre grupările conduse de Ion Iliescu şi Silviu Brucan, respectiv FSN şi GDS. Schema este clasică: Puterea inventează o falsă Opoziţie ca să ocupe piaţa publică şi să elimine o Opoziţie reală. Dovada, partidele istorice îndrituite să reprezinte adevărata opoziţie la formele mascate ale comunismului au dispărut cu totul, în acest moment fostul FSN-PDSR (PSD) al lui Ion Iliescu disputându-şi scena politică cu fostul PDFSN (PNL) al lui Petre Roman. Cu concursul „arbitrului” neschimbat, GDS.

În aparenţă cele trei grupări create de tartorii care au confiscat revoluţia populară din decembrie 1989 pretind că se află pe poziţii contrare, pe baricade opuse. Aceasta în pofida faptului că GDS a primit titulatura de asociaţie de utilitate publică de la „ciumatul roşu” Adrian Năstase şi sediul gratuity, prima oară, de la tartorul KGB-ist Silviu Brucan şi ultima oară de la „micul ticăloşescu” Victor Ponta. Dar iată că elementul nostru ilustrativ, Mădălin Hodor, este bine-mersi şi membru al Consiliului Ştiinţific al „Institutului Revoluţiei Române” condus de însuşi Ion Iliescu şi, în acelaşi timp, membru vocal-instrumental al GDS, unde activează, cot la cot şi fără vreo discriminare, disidenţi şi „anticomunişti” post-comunism cu foşti demnitari de rang înalt ai PCR, PSD şi PDL şi chiar şi „consultanţi” BOR. Dacă vrem să înţelegem cine a comandat atacul e bine să ştim cam de unde a plecat, bine înfăşurat în steagul „luptei contra securismului”, în fapt fosta „luptă pentru pace”.

Pagina 2 e la CNSAS, nu la SIE

Auto-intitulat „cercetător superior” al CNSAS, după cum îl prezintă organul grupului, „22”, Hodor este însă doar vârful de lance al acestei campanii. O titulatură inventată, după cum scrie preşedintele CNSAS – „organigrama CNSAS nu include funcţia de «cercetător superior»” -, menită doar a-i da un aer „superior” unui simplu angajat cu un grad oarecare al Direcţiei Investigaţii a CNSAS, devenit şi cercetător acreditat pentru a putea scoate legal din instituţie documente cu iz de şantaj. Şi totuşi, dintr-un singur motiv – graba, apropierea momentului alegerilor de la Academie – a ales, împreună cu complicii săi, calea ilegală.

Pe lângă metoda frauduloasă prin care au scos din instituţie aceste documente, Mădălin Hodor, complicii şi revista „22” au eliminat pagina a doua din documentul original inventând că SIE şi CNSAS sunt vinovate de cenzură. Citiţi aceste declaraţii halucinante – ţinând cont de realitate - ale numitului Hodor:

Minciuna din „22”: „Din document lipseşte pagina a doua (de la poziţia 10 la poziţia 23) care nu a fost predată de către SIE şi a cărei lipsă nu a fost se pare observată de reprezentanţii CNSAS în comisia mixtă atunci când au preluat dosarul. Motiv pentru care, până când SIE se va hotărî să o desecretizeze şi să o predea în conformitate cu prevederile legale, nu vom şti numele celor aflaţi pe respectiva pagină. Până atunci le putem citi pe celelalte 200”.

„Explicaţia absenţei nu o am”

Într-un alt interviu: „Explicaţia absenţei nu o am. Cum nu am nicio idee ce nume ar fi acolo şi nu vreau să mă avânt în speculaţii de ce nu a fost predată. Semnalându-i absenţa, sper că va fi solicitată de către CNSAS la SIE”. În circa 10 interviuri servite variază pe tema aceasta, iar în publicaţia online europalibera.org se mai şi ultragiază că SIE n-ar fi dat pagina CNSAS şi nimeni nu o cere. Am făcut-o noi, încă din luna mai.

Aceasta a fost întrebarea noastră adresată oficial conducerii CNSAS: „Pagina 2 a documentului CNSAS pe care l-a publicat dl. Hodor, încălcând Legea şi regulamentul CNSAS, se află în arhiva CNSAS? Dacă nu, aţi solicitat-o instituţiei de unde provine? În ambele cazuri, ce demersuri faceţi pentru a prezenta această pagină lipsă opiniei publice, pentru a scăpa asfel de acuzaţia că CNSAS sau dl. Hodor acoperă pe cineva de pe această pagină?”

Răspunsul preşedintelui CNSAS, prin care este demonstrată minciuna incalificabilă a lui Hodor, este fără echivoc: „Da, în fondul arhivistic al CNSAS se regăseşte pagina a doua a documentului publicat de domnul Mădălin Hodor. Având în vedere că demersul domnului Mădălin Hodor a fost unul personal, generat prin calitatea sa de cercetător acreditat, nu ne putem pronunţa asupra criteriilor sale opţionale şi nici asupra factorilor determinanţi în ceea ce îl priveşte”.

Cum poate lipsi doar verso-ul unei file?

În realitate este vorba de faţa a doua a acestei pagini. Verso-ul paginii cu numărul 2. Cum ştim, documentul a fost văzut de Hodor pe hârtie în propria Direcţie, de Investigaţii, unde lucrează. Deci cum ar fi putut lipsi, oare, verso-ul unei pagini? A fost transportat Hodor de Direcţia Investigaţii, complice la fraudă, într-o altă dimensiune? Da, în dimensiunea minciunii, cu siguranţă. Şi ce ne mai demonstrează acţiunea membrului GDS?

Cum chiar cei mai înfocaţi propagandişti ai deontologiei şi denunţătorii fake-news-ului sunt, de fapt, cei mai versaţi utilizatori ai mistificării. Care, iată, cel mai probabil, îşi acoperă un membru de vază. Consultând cele trei liste publicate de Hodor şi „22” observăm că dintre acestea doar lista cu pagina lipsă are toate datele şterse în timp ce celelalte afişează data la care au fost create iniţial de CNSAS şi data la care s-a adaugat ştampila electronică de dinainte de eliberarea documentului. Un amănunt edificator, scăpat de deontologii „22”.

Pagina 1 din 2 12