GUVERNUL DĂNCILĂ ARE ZILELE NUMĂRATE! Mitingul Diasporei este doar începutul. Editorial de Dan Andronic

Tragedia de la Colectiv a dus la demisia guvernului Ponta. O viitoare tragedie de la mitingurile ce vor urma, în august sau septembrie, va duce cel mai probabil la demisia guvernului Dăncilă. Aseară a lipsit doar un foc de armă pentru ca acest lucru să se întâmple. Este o metaforă pentru un incident violent, dar data viitoare acesta va fi prezent! Într-o formă sau alta, va fi prezent.

Pare o concluzie hazardată, dar ea se bazează pe experiența acelor evenimente. Și o să vă povestesc câteva lucruri mai puțin știute.

După tragedia de la Colectiv, unde au murit 64 de oameni în incendiu sau în spitale, au început manifestațiile împotriva guvernului Victor Ponta. Era noiembrie 2015, trecuse un an de la alegerile prezidențiale. Iată versiunea lui Victor Ponta:

"Eu am discutat cu soţia şi cu mama mea, am zis că ajunge, că nu suport să aud oamenii cum strigă că sunt criminal. Cred că trebuie să fac ceva şi am luat decizia. Luni am decis, marţi am fost la Guvern, am vorbit cu 2-3 colaboratori ai mei şi seara l-am chemat pe Oprea acasă la mine: "Eu te anunţ că îmi dau demisia". Gabi a încercat să mă convingă că trebuie să rezistăm.

A doua zi dimineaţă am vorbit cu Liviu Dragnea, am trecut pe la el pe acasă. I-am spus "Mă duc la înmormântarea bunicii mele şi când mă întorc fac conferinţă de presă". Liviu s-a bucurat chiar, nu m-a oprit cu nimic. A zis aşa, părinteşte, "Da, cred că e bine." I-am zis "Ţine pentru tine, că sunt la înmormântare şi nu vreau să mă sune lumea". S-a dus la Parlament şi primul lucru pe care l-a zis a fost că îmi dau demisia."