Compania de căi ferate dată în judecată. Toţi conductorii trebuie sa vorbească în limba naţională

Toţi conductorii şi şefii de tren din Ucraina sunt obligaţi să vorbească exclusiv în limba ucraineană. Acest lucru vine după ce juristul Iaroslav Popovici a dat în judecată Compania de stat Căile Ferate din Ucraina „Ukrzaliznyțea” pentru că unul din conductorii trenului „Cernăuți – Odesa” le-a vorbit pasagerilor în limba rusă.





"Am urcat în trenul „Cernăuți-Odesa” din stația Colomeea. Vagonul în care ne aflam era deservit de un grup de conductori din Odesa. Unul vorbea în limba de stat, celălalt în limba rusă. I-am făcut observație celui ce vorbea în limba rusă. Mi-a răspuns că Odesa este un oraș multietnic și are dreptul să comunice cu pasagerii în ce limbă dorește. M-am indignat să am decis să acționez în judecată", a afirmat Iaroslav Popovici, conform lviv.ua.

Iar plângerea acestuia a fost una încununată cu succes, conductorii şi şefii de tren fiind de acum obligaţi să vorbească la muncă exclusiv în ucraineană.

Pagina 1 din 1