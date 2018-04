Coaliția Națională pentru Modernizarea României și-a deschis filială la Constanța

Cea mai mare structură constituită după 1989, Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) care, potrivit președintelui ei, Alexandru Cumpănașu, are 5 milioane de membri, și-a înființat filială la Constanța. Este a 16-a filială iar, până la sfârșitul anului, CNMR va avea organizații în toată țara.





Filiala Constanța a CNMR este condusă de comisar șef, în rezervă, Laurențiu Costache, fost șef al Gărzii de Coastă. Alexandru Cumpănașu susține că “CNMR este cea mare structură constituită după 1989 în România, are în jur de 5 milioane de membri, dar include toate universitățile, Camera de Comerț a României, patronatele, sindicatele, organizații non-guvernamentale. Este o structură extrem de largă din punct de vedere social, economic, academic, cultural, personalități ale zonei culturale șamd”. Zeci de reprezentanți ai diverselor asociații, mai ales pensionari din Marina militară și civilă, profesori, medici, Camera de Comerț au participat la inaugurarea filialei CNMR.

Pentru județul Constanța, CNMR are două obiective mari. Unul privește zona economică. “Portul Constanța trebuie să devină principalul hub de dezvoltare economică al Mării Negre. Nu este în acest moment. Interesele unor state membre ale Uniunii Europene, dar nu numai, opresc această dezvoltare. Criticile Olandei nu sunt unele îndreptățite. Pe lângă faptul că într-adevăr există corupție, această marotă este folosită și pentru a opri din dezvoltarea economică și din dezvoltarea regională a Constanței care ar amenința serios cele două porturi mari Amsterdam și Rotterdam. Vom face toate presiunile posibile, asupra Guvernului, Parlamentului, Președinției pentru ca acest pol să devină principalul hub la Marea Neagră”, a explicat Alexandru Cumpănașu.

Al doilea obiectiv privește securitatea în zonă. “Bănuiesc că nu este niciun secret. Constanța va fi din ce în ce mai importată din punct de vedere geostrategic, nu numai partenerii americani, dar și partenerii britanici vor veni cu foarte mult armament, în zona aceasta, pentru a asigura o anumită apărare României. Credem că administrația publică din Constanța este extrem de important să fie una responsabilă, foarte puțin coruptă și care să înțeleagă în ce eră trăiește. Noi, prin filiala de aici și de la centru , vom pune presiune pe dânșii pentru a asigura o bună guvernare”, a subliniat Alexandru Cumpănașu.

CNMR are relații "foarte bune" cu Președinția, Parlamentul și Guvernul României. Coaliția funcționează, însă, numai datorită cotizațiilor plătite de membri, refuzând orice fel de finanțare privată. “Au exista foarte multe oferte să ne transformă în partid politic. Eu personal, ca președinte, am refuzat orice fel de finanțare de felul acesta și cotizațiile membrilor care fac parte din această coaliție sunt singurele noastre venituri. Dar suntem deja oameni in coaliție care au o meserie, care reprezintă o organizație, care au niște venituri. Cotizația este de 1000 de euro pe an, iar bugetul anual nu depîșește 100.000 de euro”, a declarat, pentru EVZ, Alexandru Cumpănașu.

