PĂRĂSIT de SOȚIE, un CIOBAN și-a BĂTUT vecinii. Versiunea spusă de VICTIME pe holul de la IML

Prezența la I.M.L. Cluj a trei bărbați a scos la suprafață o poveste încurcată. Doi bărbaţi, care erau loviți în mai multe locuri, erau studiați atent de un al treilea care era indicat că ar fi agresorul celor loviți.





Tânăr arătat ca fiind călăul era un bărbat de 31 de ani, din neam de ciobani din Iclod, bandajat şi el la mână! Cei doi susţin că au chefuit împreună cu tânărul, în curtea comună, însă la un moment acesta i-a luat la bătaie pe amândoi – dar şi pe fiica unuia dintre ei. Bărbaţii susţin că tânărul s-a descărcat astfel după despărţirea de soţia surdo-mută, cu care are un copil şi care se refugiase la părinţi, şocată de violenţa soţului!

Incidentele au fost relatate pentru gazetadecluj.ro de Liviu, „personajul” mai puţin atins de „cioban.

„Duminică seară stăteam la un pahar, în curtea noastră , pe care o împărţim – opt familii suntem. Şi, la un moment dat între agresor – Vasile – şi vecinul Alexandru a izbucnit un scandal pentru că Alexandru i-a luat hainele soţiei acestuia şi le-a ţinut la el până ce a venit socrul lui Vasile cu o maşină să le ducă la fiică-sa. Lui Vasile nu i-a convenit acest lucru şi l-a „percutat” pe Alexandru bine de tot, dar nu înainte să ardă un pumn în masă şi să se taie în paharele care s-au spart. Pe Vasile l-a părăsit din cauza violenţei până şi soţia, surdo-mută, care a fugit cât a văzut pământul cu micuţul lor în vârstă de opt luni, un copil superb. Iar eu am intrat între ca să-i despart şi m-am ales, la rândul meu, cu nişte pumni, dar şi fiica mea care l-a întrebat de ce se poartă astfel”.

Brusc, iese din cabinetul de consultaţii dl. Alexandru, cel lovit extrem de puternic de Vasile.

Mărturiseşte acesta, la rândul său: „I-am spus lui Vasile să nu fie supărat pe mine, dar el, nu şi nu şi m-a pocnit rău de tot – asta pentru că am ţinut la mine hainele soţiei lui care-l părăsise. El îmi face acum plângere că i-aş fi dat cu o sticlă în cap dar toţi cei prezenţi au văzut scena şi vor mărturisi la poliţie că minte de-ngheaţă apele. Apoi a urmat tot tămbălăul: poliţie, ambulanţă şi ce-i mai important, sângele meu peste tot. După care alte momente grele: am stat împreună cu vecinul Liviu toată noaptea la Cluj, U.P.U.” îşi aminteşte, brusc ceva şi continuă, la fel de indignat: „Şi eu sunt divorţat, după 27 de ani de căsătorie, dar nu se reacţionează aşa cum a reacţionat Vasile! Şi să mă lase şi fără un „far”! Plus faptul că medicii legişti m-au trimis la Clinica de Chirurgie Maxilofacială fiind suspect şi de fractură de pomete”! Încerc să port o discuţie şi cu „învinuitul”, însă acesta mă îngheaţă cu o privire şi cu un refuz drastic: „Nu am ce declara”!

„E vorba de un conflict spontan care a izbucnit pe fondul consumului de alcool între patru persoane. S-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de lovire şi alte violenţe”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

