ȘOC la BRD Bucharest Open! O jucătoare IMPORTANTĂ pentru România nu a fost INVITATĂ. Reacția INCREDIBILĂ a organizatorilor

Organizatorii turneului de tenis din România, care va avea loc la Arenele BNR nu au invitat-o și pe Alexandra Dulgheru la eveniment, cu toate că eset una dintre tenismenele române care a ajuns pe tablourile principale ale competițiilor Roland Garros și Wimbledon.





Alexandra Dulgheru a ajus să fie semifinalistă anul trecut, la bucurești, după ce a venit direct din clificări. Ea a ajuns pe tabloul principal, după ce numeroase jucătoare mai bine clasate s-au retras din competiție, potrivit Gsp.ro.

„Până la urmă am intrat singură pe tablou. Am avut de la domnul Cosac, președintele federației, promis un wild card 99 la sută. Vineri, când plecam de la Wimbledon și veneam spre București știam că am wild card, doar că trebuia confirmat, apoi luni sau marți, când eram deja la Budapesta, mi-a spus domnul Dobre că s-au schimbat lucrurile, a intervenit domnul Hărădău și a schimbat wild card-urile. Cel pe care urma să-l primesc i-a fost oferit lui Miriam Bulgaru", a declarat Dulgheru..

"După ce am venit de pe iarbă, și după toate rezultatele, credeam că sunt îndreptățită la o invitație... Aveam nevoie și să-mi apăr punctele de anul trecut și nu am primit deloc această șansă", a mai spus jucătoarea, care în carieră a atins şi locul 26 WTA.

Dumitru Hădărău, cel care se ocupă de cine primește invitațiile la competiția de tenis din România susțne că vârsta a fost criteriul principal care a stat a baza wild-card-urilor.

