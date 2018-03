AROGANȚĂ MAXIMĂ! LAURA CODRUȚA KOVESI a dovedit că-i mai puternică decât THOMAS JEFFERSON. Editorial de Dan Andronic

Nu vreau să intru în măruntaiele dosarului și să trag o concluzie că o parte sau alta a avut dreptate. Pentru că nu sunt judecător ca să știu cine are dreptate potrivit legii, dar este de datoria mea, a noastră, celor de la "Evenimentul Zilei" să scoatem în evidență lucrurile care nu sunt în regulă cu acest dosar, dar mai ales implicațiile lui.

"Our liberty depends on the freedom of the press, and that cannot be limited without being lost".