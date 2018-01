Horoscop 2018: ce-i așteaptă pe Iohannis, Kovesi și Băsescu

Astrologia creștină obișnuiește să facă horoscoapele conducătorilor, oamenilor politici importanți, țărilor, fenomenelor naturale și cosmice, maselor de oameni, adică zodiilor și diagnosticul și tratamentul medical. Cu profesionalism și puțin umor, astrologia este o metafizică veselă, spunea papa Urban.





Din punct de vedere politic, 2018 este un an de trecere. Sunt alegeri parlamentare și prezidențiale în multe state, multe din Africa, Asia, America Latină, dar și în Europa: Cehia, Ungaria, Olanda, Irlanda, Finlanda etc. Ceea ce ne interesază în mod deosebit sunt alegerile prezidențiale din Rusia, cele parlamentare din Moldova și Ungaria. Posibil și probabil, re-re-realegerea lui Vladimir Vladimirovici Putin va continua politica prezentului în care cei puternici se înjură și se amenință pe scenă în văzul tuturor și împart frățește, pe seama statelor mici, în spatele cortinei.

Anul a început relativ violent cu încercarea de loviluție din Iran, organizată de rețelele de spionaj saudite și israelite. Și cu violențele din Africa, din Congo. Nimic neobișnuit.

În România este un an de trecere, către anul 2019, an de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Bine spunea domnul Dan Andronic despre „statul paralel”. Din experiența mea, am găsit aceste structuri paralele în mai toate țările pe unde am fost, peste cincizeci la număr. Fie că se numeau cupola, frăția, iacobinii, patrioții, vigilenții, sau caracatița și centrifuga. Sigur că este ilegal, amoral și probabil că și îngrașă, dar cum puteau niște conspiratori să păstreze puterea față de alți conspiratori, care le vor pozițiile în stat? Conspirând… Pe de altă parte, orcine, dar oricine poate fi compromis și aruncat în ridicol și derizoriu. Contează doar bugetul. De exemplu, compromiterea definitivă, aruncare în uitare, distrugerea imaginii unei foarte iubite și prețuite sportive costă numai 287.500 de euro. Compromiți sau șantajezi, asta este dilema unei părți a presei internaționale, într-o epocă în care orice este permis în numele libertății cuvântului. Nenorocirea este că cei pe care îi alegem în România, pe care i-am angajat pe o perioadă ca să ne bage bani în buzunar, înțeleg că i-am ales ca să-și bage bani în buzunarele proprii. Și asta fac tot timpul!

Dar, iată horoscopul pentru anul 2018 al unor personalități, VIP-uri politice, sau nu, din România, care pot și vor influența major viața poporului din țara noastră.

Iohannis, mici disensiuni în familie

Klaus Werner Iohannis, născut pe 13 iunie 1959, în Sibiu. Un Geamăn născut în zodia chinezească a Porcului (mistrețul, godacul) de Pământ, negativ, albastru ca cerul și în zodia arboricolă, druidică, a Carpenului. Anul 2018 este un an important pentru Herr Johannis, așa cum m-am obișnuit să-i spun. Trebuie să se hotărască dacă vrea, sau nu, să câștige campania prezidențială din anul 2019, tot un an al Porcului. Norocul porcesc este rar, l-a avut o dată, ajutat de electronică, dar, conjunctura îi este favorabilă, dacă nu se bagă d-l Cioloș, susținut din afară. Nu este șantajabil, spun stelele, dar o consultanță mai cu idei și funcționari superiori loaiali nu i-ar strica. Tot stelele spun că nu ar fi rău să pregătească din anul 2018 o pleiadă de „candidați manciurieni”, oamenii lui, candidați la prezidențiale, care să-i atace pe potențialii candidați valabili și să-i deschidă calea. Sănătatea este bună, atenție la brațe, clavicule, plămâni - de natura zodiei Geamănilor. Episoade mai puțin plăcute pot fi dacă se duce la sporturi de iarnă, ceea ce stelele și SPP nu-l sfătuiesc. Mici disensiuni în familie, în jurul începutului verii, probabil discuții despre alegerea locului vacanței de vară. Ascultați un om bătrân, care a văzut multe: Cambodgia, Thailanda și Birmania, sau cum s-or mai fi numind acum, au o perioadă de liniște trecătoare și se pot vizita adevărate minuni ale lumii. Crize politice înainte, sau între echinocții și solstiții și cu prilejul unor mișcări populare, în aprilie și/sau septembrie. Ceea ce trebuie să facă Geamănul din Sibiu este să declanșeze o campanie preziden țială pozitivă. Până acum au fost toate CONTRA corupției, guvernelor etc. Trebuie ceva bun, ceva în favoarea cuiva. O campanie permanentă, sau de lung suflu, despre și cu copii, ar avea succes la public, și ar arăta că sunteți un om viu, nu o „carcasă”, dar ideile costă, Herr Johannis!

Kovesi va trece printr-o stare de depresie