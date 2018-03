Dragnea: Ponta a făcut Guvernul cu George Maior. Cum a fost Kovesi IMPUSĂ la DNA

Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvăluiri incendiare, în direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a făcut Guvernul în 2012.





"Guvernul era făcut de Statul Paralel. Vă dau exemplu când a căzut Guvernul Ungureanu, în 2012. Am vorbit cu mai mulţi parlamentari să voteze moţiunea pentru că nu se mai putea aşa. Ne-am întâlnit la 8 şi mi-a zis Victor Ponta să ne vedem duminică după-amiază. Am fost destul de contrariat. Sâmbătă după amiază jucam tenis. M-a sunat Crin şi mi-a spus că aseară nu se putea face Guvernul că era oboseală, dar dimineaţă la 7 avea lista. A făcut-o cu tine? Nu! Mie nu mi se pare normal. I-am spus lui Victor că de ce a făcut lista aşa. Să vorbim de un lucru decis de el cu nu ştiu cine. A făcut în noaptea aia Guvernul cu George Maior şi cu alţii. Am zis că eu nu mai stau în proiectul ăsta.Asta e bătaie de joc faţă de promisiunile la adresa oamenilor. Ponta îmi spunea, nu cred că se simţea foarte confortabil. Mi l-a dat la telefon pe Goerge Maior. Mi-a spus că la Guvern trebuie să fie oameni verificaţi care să facă parte din anumite instituţii. Pune oameni păpuşi ce facem?", a povestit Dragnea.

Dragnea nu s-a oprit însă aici. Șeful PSD a mai povestit și cum Victor Ponta a venit cu o lista de nume ale viitorilor procurori șefi, impusă de George Maior, care fusese negociată cu Traian Băsescu.

”Eram în 2013, dacă nu greșesc, în luna aprilie. De obicei coalițiile se întâlneau la primul birou, la Crin Antonescu în birou, la Senat. Luni, pe la 6-7 seara, stăteam la masa cea lungă, în dreapta lui Victor stăteam eu, în stânga Gabi Oprea, Crin stătea în față și la un moment dat Victor a scos o hârtie din buzunar, destul de motolită, pe care erau scrise trei nume: Bica, Kovesi și Nițu. Mi-a zis să vorbim cu doamna Pivniceru și mi-a zis că-mi explică el în biroul de la Ministerul Dezvoltării. Mi-a spus: asta s-a negociat, să fie Bica la DIICOT, Kovesi la DNA și Nițu la Parchetul General. Eu i-am spus că avem o procedură, doamna Pivniceru mersese în toată țara să vorbească cu procurorii și îi încuraja să vină să-și depună candidaturile. Eu l-am întrebat pe Victor de ce trebuie să facem asta, din moment ce avem o procedură. El a spus că așa a negociat George Maior cu Băsescu, parcă a zis și de domna Udrea. L-am întrebat dacă a vorbit și cu Crin, iar el nu a fost de acord.

Am chemat-o pe doamna Pivniceru la mine la birou și când i-am arătat hârtia, a spus că ea așa ceva nu semnează și a spus că-și dă demisia. I-a spus și lui Crin, iar apoi a demisionat. Cam asta este povestea, pe scurt, cu numirea procurorilor.

Numele le-a dat George Maior, Ponta le-a scris pe hârtie.

Eu abia aștept reacțiile celor implicați și nu numai eu. Mai sunt mulți oameni care vor să vorbească. Abia aștept să văd reacțiile”, a spus Liviu Dragnea, la Antena 3.

Victor Ponta a răspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentând, marți seara, la B1 Tv, versiunea sa de poveste:

