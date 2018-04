Confesiunile VICTIMEI unui „SAMSAR” de posturi de NOTAR. Zeci de mii de euro pentru a pătrunde în CASTA PRIVILEGIAȚILOR

Denunțătorul fostului purtător de cuvânt al Uniunii Notarilor Publici din România (UNPR), martorul Bogdan Firuleasa, a relatat în instanță cum a dat șpagă și cum a fost lăsat apoi cu ochii-n soare de Vasile Briceag.





Procesul fostului purtător de cuvânt al UNPR, Vasile Briceag, judecat pentru trafic de influență după ce în 2012 a luat 30.000 de euro de la Bogdan Firuleasa, căruia i-a promis că va interveni pe lângă șeful Uniunii pentru a-l accepta în „casta” notarilor publici, a ajuns la Curtea de Apel București.

În data de 23 ianuarie, instanța de fond l-a condamnat pe fostul consilier Vasile Briceag la o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu executare și confiscarea sumei de 30.000 de euro. Prin aceeași decizie un judecător neînduplecat de la Tribunalul București i-a respins și lui Bogdan Firuleasa cererea de restituire a celor 30.000 de euro. Și fără bani, și cu visul spulberat de a fi notar, Firuleasa s-a prezentat, ieri, la Curtea de Apel București pentru a fi audiat în calitate de martor-denunțător.

Cum l-a „țepuit” Briceag

Într-o sală aproape goală, spre sfârșitul ședinței de judecată, Bogdan Firuleasa a povestit cum a fost păcălit de Vasile Briceag că va accede în una dintre cele mai râvnite și bănoase profesii.

„L-am cunoscut în septembrie 2012 la o masă între prieteni și am aflat că este consilierul președintelui Uniunii Notarilor. Voiam o reconversie profesională și l-am întrebat dacă se poate, iar el a zis că se gândește. După trei săptămâni, în luna octombrie, m-am întâlnit cu Briceag în Craiova și a spus că a vorbit cu președintele (n.r. - pe atunci, Viorel Mănescu). A spus că trebuie să dau 60.000 de euro: 30.000 în două săptămâni, până la Congresul UNPR de la Iași, iar restul spre final. A spus că e mai complicat, că trebuia să apară un post cu dedicație. Motivul pentru care trebuia să plătesc 30.000 de euro într-o perioadă atât de scurtă era că la acel congres se discutau posturile”, a relatat „notarul” neîmplinit.

Cum ar fi obținut subiectele înainte de examen

Bogdan Firuleasa a spus că suma de bani i-a dat-o lui Briceag întro parcare, apoi a rămas că mai vorbesc ei. „La jumătatea lunii octombrie am remis suma de bani în față la Ateneu, în parcarea de la Hilton. Mi-a cerut să pun plicul pe bancheta din spate a mașinii și a spus că va vorbi cu președintele. A spus că ne mai auzim. Au urmat câțiva ani de discuții, pentru că spunea că au apărut dificultăți, că președintele e plecat, cert e că niciun post de notar nu a apărut în Craiova. În 2014, am cerut banii înapoi, am vrut să renunț. Vasile Briceag a spus că și el vrea să scape de situația asta. Au fost mai multe discuții, mi-a promis că va facilita încheierea unor contracte de consultanță. Contractele nu au fost încheiate și nici banii nu i-a înapoiat. În profesie se intră foarte greu, numai pe bază de rudenie, de relații. În funcție de zonă, prețurile (n.r. - șpaga) erau diferite. Spre exemplu, pentru bucurești prețul era dublu față de Craiova”, a spus denunțătorul.

Firuleasa a mai dezvăluit că dacă „planul” mergea cum trebuie, în schimbul banilor ar fi obținut subiectele înainte de examenul pentru postul de notar. Mai exact, ar fi primit o aderesă de e-mail și o parolă, de unde ar fi descărcat subiectele lăsate în draft. „Pentru a nu a fi identificată, informația nu era trimisă”, a explicat acesta.

