Alro vrea să continue programul rapid de investiții după încheierea ofertei de acțiuni la BVB

Acționarii Vimetco si Conef au lansat pe 2 iulie o ofertă publică secundară pentru un maxim de 383.791.140 acțiuni pe care speră să primească 2,4 miliarde de lei.





Începând cu 2002, Alro a investit aproximativ 412 milioane USD în vederea dezvoltării și întreținerii capacității de producție a aluminiului primar și procesat, din care aproximativ 101 milioane USD au reprezentat investiții în proiecte privind sănătatea, securitatea și mediul, precum și în proiecte legate de eficiența energetică, precum Eco-Topitoria.

Programul de investiții al Alro a vizat, de asemenea, îmbunătățirea calității produselor și diversificarea gamei de produse a Grupului pentru a include mai multe PVAM-uri (produse cu valoare adăugată mare) și PVAFM-uri (produse cu valoare adăugată foarte mare) pentru industriile sofisticate (aeronautica, auto, navala, electrica etc).

În 2018, Alro va investi aproximativ 85 milioane USD în producția în aval prin extinderea portofoliului de produse PLP, cu accentul pe creșterea cotei de produse din aluminiu prelucrat, în creșterea și diversificarea gamei de produse pentru a se alinia la cerințele clienților și a pătrunde pe piețe sofisticate, în creșterea profitabilității și a sustenabilității de mediu.

Alro țintește spre creșterea capacității de producție a PLP-urilor (produse laminate plate – folosite in industria aeronautica) de la 90.000 de tone pe an în 2017 la 120.000 de tone pe an până în 2022 și spre obținerea unei divizări de 50 la sută între volumul de producție al aluminiului primar și cel al aluminiului procesat.

În sectorul aluminiului primar, în 2018, Alro a început să investească în îmbunătățirea performanței sectorului de electroliză prin implementarea unei noi metodologii de înlocuire a cuvelor cu un design nou, în legătură cu care previzionează că va obține o reducere a consumului de energie în conformitate cu strategiile și angajamentele Grupului.

Având în vedere că reciclarea aluminiului necesită numai aproximativ 5 la sută din energia necesară pentru producerea aluminiului primar, Grupul acționează în sensul creșterii cantităților de metale reciclate pe care le utilizează. Astfel, Grupul se axează pe creșterea capacității de producție a Eco-Topitoriei, cu obiectivul de a atinge o capacitate de procesare totală a deșeurilor de 100.000 tone metrice pe an până în 2020.

Grupul a investit semnificativ în cercetare și în dezvoltare pentru a îndeplini proceduri riguroase de certificare și de calificare, permițând acestuia să obțină marje mai mari și să aibă relații pe termen lung cu clienții din cadrul industriilor extrem de atractive pentru Grup.

Prin strategia de a schimba mixul de produse către PVAM, Grupul și-a majorat cifra de afaceri și vânzările de produse din aluminiu procesat cu 9% și respectiv 7% între 2015 și 2017 și și-a mărit ponderea PVAFM în produsele laminate plate, unde Grupul este în măsură să negocieze marje mai mari, a crescut de la 11,9% în 2015 la 13,4% în 2017.

Pagina 1 din 2 12