RECORDUL deținut de trupa THE BEATELS a fost întrecut după 54 DE ANI!

Rapper-ul american Drake a „curmat” existența recordului stabilit the trupa „The Beatles”, astfel durând 54 de ani. Noul album al rapper-ului, născut in Toronto, a luat cu asalt top-urile din ziua în care a fost lansat, înregistrând un număr de ascultări record.





Prin lansarea albumului „Scorpion”, Drake s-a propulsat in top-urile muzicale de pe tot globul, săptămâna aceasta având nu mai puțin de şapte piese simultan în Top 10 Billboard.

Momentul este unul remarcabil pentru istoria muzicală, deoarece Drake a învins recordul stabilit de celebra trupa a anilor 60’, când aceştia s-au putut bucura de prezența a cinci piese ce le aparțineau în Top 10 Billboard.

Artistul canadian se bucură de un succes imens, deoarece toate cele 25 de piese de pe cel mai nou album al său se află în Hot 100 Chart. Printre cele mai ascultate melodii de pe rețelele de streaming sunt „In my feelings”, „Don’t matter to me” sau „Nice for What”.

