Cartea “Zori însângerate” scoate la lumină secrete din dosarele CNSAS despre conflictele interetnice petrecute în România, între anii 1989-1990, și este recomandată de Evenimentul Istoric. Ea ilustrează evenimentele din perioada lunii martie 1990 de la Târgu Mureș și analizează două volume ale Dosarului 019150, ambele însumând 453+1 file de date și informații a Biroului „B” (Contraspionaj) de la Târgu Mureș, mare parte dintre ele fiind verificate.

A fost la vânzare doar o zi sau nu a fost deloc

La nivelul municipiului Cluj-Napoca, contractul de difuzare a cărții a fost semnat cu KARO PRESS SRL, firmă care se ocupă de comerțul cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe, al cărei administrator este Podar Margareta.

Mai mulți angajați de la punctele de difuzare a ziarelor din municipiul Cluj-Napoca au confirmat reporterului, sub protecția anonimatului, situația bizară a cărții-document. La niciun chioșc din Cluj-Napoca, verificat de reporter, nu există disponibilă spre vânzare “Zori însângerate”. Și toți vânzătorii s-au arătat reticenți în a comunica persoanelor care dețin chioșcurile.

“Eu nu mai am acea carte. Da, știu sigur despre ce e vorba, este o carte legată de Târgu-Mureș, dar am avut-o doar în prima zi. Încercați la un alt chioșc. (…) Probabil se ascunde intenționat. Nu vreau să intervin în astfel de lucruri, dar probabil inclusiv numele proprietarului chioșcurilor se ascunde”, a spus unul dintre vânzători.

“Îmi pare rău, dar nu-mi amintesc să fi avut vreodată această carte”, a transmis o vânzătoare. Femeia a precizat că a primit de la București alte cărți, dar nu și pe aceasta.

“De aia nu o mai găsiți, că nu bagă decât o bucată, două și… Nu știu dacă o veți mai găsi, că nu se mai dă. Probabil nu i-au făcut suficientă reclamă”, a spus un alt vânzător de presă și cărți.

La un alt punct de difuzare a ziarelor, vânzătoarea a admis că a auzit despre controversele legate de cartea-document “Zori însângerate”, dar nu dorește să intervină într-o astfel de situație. Și nici n-o are la vânzare.

Șefa Karo Press SRL, de negăsit

KARO PRESS SRL, compania cu care a fost încheiat contractul de difuzarea a cărții sus-amintite, este reprezentată de administratorul Margareta Podar și o are asociată pe Viorica Bassetti. EvZ a încercat să ia legătura cu reprezentanții Karo Press în repetate rânduri, însă fără succes.

Ce spun cititorii

Bărbat din Cluj: „Găsesc revoltător că românii nu au acces la adevărul despre o parte semnificativă a istoriei lor! Vreau să știți că au existat incidentele la difuzarea acestei cărți”.

Bărbat din Bistrița: „Ieri am aflat, iar de atunci, revoltat fiind, nu am liniște. Evident că am dorit să cumpăr cartea. Am încercat să o achiziționez la Bistrița de la mai multe chioșcuri de ziare, dar nu mai era. Ca să aflu cu stupoare de la o vânzătoare că în dimineața zilei în care au primit cartea, toate chioșcurile de ziare din Bistrița au primit comandă de la șefa lor să returneze toate cărțile și să nu le mai ofere spre vânzare oamenilor. Cică ar fi existat o comandă pentru toate exemplarele. Am întrebat dacă nu se poate face o nouă comandă, dar mi s-a răspuns că nu se poate”.

Potrivit cititorilor, la Alba Iulia, Bistrița și Cluj, cartea-document a fost scoasă din chioșcuri și, în unele cazuri, returnată.

De la data de 10 mai, volumul „Zori Însângerate” scris de Tudor Păcuraru și Florian Bichir şi recomandat de revista Evenimentul Istoric este disponibil la punctele de difuzare a presei într-un număr mai mare de exemplare. Suplimentar, au fost tipărite alte 1.000 de bucăți.

