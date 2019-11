Povestea asta am mai spus-o și cre’ că și scris-o, da’ nu mai țiu minte exact dacă la ziar sau pe contul meu de Facebook. Fără miză. Da’ cre’ că merită detaliată, că-mi stârnește niște usturimi epocale în zona perianală și după aproape douăjdoi de ani de la întâmplare. Deunăzi, o colegă de la ziar, o ardeleancă din Târgu Mureș, cu care mă știu de fo douășapte de ani, m-a întrebat, candid, dacă știu pe unde e Eritreea. Pe moment m-a umflat râsul, da’ instantaneu am simțit o durere în cur de parcă mă sodomiza un star porno. Și i-am povestit și ei ce scriu acilea. Am ajuns în Eritreea în primăvara anului 1998. O țară pe atunci proaspăt înființată, în fapt litoralul Etiopiei, care avea și are doar trei orașe mari: Massawa, Assab – lângă strâmtoarea Bab el-Mandeb – și capitala, Asmara. Io am băut doar în primele două, da’ cocârțul local pe care l-am troznit atunci, singurul disponibil pe atunci, avea numele capitalei eritreene. Plecasem în voiaj la câteva săptămâni după ce mă însurasem. Practic, mi-am făcut luna de miere de unu’ singur, c-așa-i modelu’ meu, greu, dacă nu imposibil, de fabricat astăzi.

Am ajuns la Massawa, pe coasta vestică a Mării Roșii, cu cargoul de 8.700 TDW Star, ex-Făgăraș, încărcați cu fierătanii dintr-un portuleț de lângă Odesa, Ucraina. Am intrat într-una din cele patru-cinci dane ale lor, la descărcare, după câteva zile de zăbovit în radă, timp în care băieții au pescuit câteva sute de kile de baracude, un fel de știuci marine cam la un metru, un metru jumate, lungime. Bune rău în plachie.

Well, io, pe unde am ajuns, m-am dus și la femei da’ am considerat că-i mai important, ca să înțeleg cultura locului, să bag la jgheab niscaiva „local food”. Bine, am cunoscut îndeaproape și o negresă cu ochi albaștri, cum numai în partea aia de lumii vezi la tot pasul, da’ alta e amintirea dureroasă, că partea cu negresa e aia frumoasă.

În Massawa, mai exact în satu’ ăla, erau cam 500 de metri de șosea pietruită, lăsată de colonialiștii italieni care i-au bombardat și cucerit vitejește pe etiopienii care luptau cu arcuri și sulițe. De băut era doar o bere locală infectă și un cocârțul ăla ordinar, botezat coniac, pe nume Asmara. Cred că urina mea avea o alcoolemie mai mare ca pișvaiseru’ respectiv. Singurul local mai de Doamne-ajută era undeva, la fo douăj’ de kilometri spre nord, pe malul mării. Un fel de „Club Med” mai de sărăcie. Da’ nu ajungeai acolo decât cu mașina. Și cum taxiuri nu erau deloc mai rămânea varianta cămilei. Unde mai pui că pe drum trebuia să traversezi un campus cât toate zilele plin cu refugiați sudanezi fugiți de războiul din Darfour. Puțea acolo mai rău ca-n buda din Gara de Nord, că se căcau lîngă cortu’ unde dormeau.

Chem chelneru’ și-i zic că vreau ceva „local food”. Ăla face ochii mari și pronunță: Zigni. N-o să uit niciodată numele ăsta: ZIGNI. O tocăniță sau tochitură din carne de vită, asezonată cu Berbere, un condiment care conține cam toate tipurile de piper care, la șoc termic, se face roșu. Negraciul mă avertizează: „Mister, it’s very, very, very hot!”. Bun, îi zic: „I like hot!”. L-am halit cu orez, c-așai modelu’ p-acolo.

Cum eram io cam anesteziat de la rachiu’ ăla eritreean, n-am prea simțit mare lucru pe mațo-coțo, pe moment. Așa că m-am lăsat sedus de o negresă cu ochi albaștri, de care am făcut vorbire mai sus. M-a costat zece dolari – că era de serie mică, spre unicat, și am ajuns într-un soi de colibă cu pereți din chirpici și balegă de dromader care, cică, alungă muștele. N-am prea înțeles io cum, da’ așa mi-aduc aminte că mi-a zis. Apoi, sătul și eliberat de griji, am ajuns la vapor și m-am culcat.

Dimineață, ca omu’, să mă duc la nevoile firești. Tati, să mă vedeți mereu dacă vă mint, am crezut că-ntind copita fix acolo, în locul în care și regii merg pe jos. Mi se înnodau lacrimile în barbă și icneam ca un buhai la rut. Mi se îngustase câmpul vizual și priveam, așa, ca printr-un tunel al timpului. Mă-nvinețisem la meclă și-mi ieșiseră ochii din cap, ca la melc. Spun asta că m-am văzut în timpul desfășurării acțiunii. Nostromu’, un tip cu simțu’ umorului la el în nădragi, s-a gândit el că e frumos să te uiți la tine, ca broasca la polizor, când îți îndeplinești menirea matinală, așa că montase o oglindă exact în fața WC-ului.

Nu-ș cum e să naști, da’ cre’ că icnelile mele erau ca-n timpul facerii. Cum mă chinuiam io acolo, pe coridor trece Dănuța – nu-i spun numele real, că nu-i cușer față de o femeie. Era radiotelegrafista navei, singura damă de la bord. O huidumă, la fo patruj’ de ani, de un metru optzeci și spre suta de kile. Și o aud încurajându-mă de pe hol: „Bagă mare! Bagă mare!”. Să cad în depresie. Când m-am dus dup-aia să mă spăl la fund dădeam cu mâna și parcă dădeam prin aer, că nu simțeam nimic palpabil.

Nu m-am liniștit și am repetat meniul la Assab. Că era ziua în care împlineam 30 de ani și am sărbătorit-o, ca tâmpitu’, cu o sticlă de tequila, luată din duty free-ul din port, la patruj’ de grade Celsius. Fix aceleași simptome. Semn că numai bou’ e consecvent! Cre’ că mă blestemase drăgălașa mea nevastă, de pe atunci, că o lăsasem singurică, după ce o făcusem doamnă.

Și, că tot am vorbit de retegistă, gagica era posesoarea unei povești interesante. Avea și ea un iubit, tot RTG-ist. Normal, nu prea se întâmpla des să se vadă p-acasă, că erau pe vapoare diferite. Trăgea nădejde să se mărite. Vine ea acasă, dintr-un voiaj, deschide ușa de la apartamentul ei de la etajul doi și dă, în patul conjugal, de amorul vieții sale, urmașul lui Marconi, care tocmai bătea Morse, voios, la o preopinentă. Rănită în amorul propriu, gagica și-a zis că-i mai bine să se arunce de la etaj. Lucru pe care l-a și făcut, pe loc. Numa’ că, noroc sau ghinion, n-a murit, că a căzut peste un amărât care-și plimba cățelu’ pe sub balcon. Ăla e și-acu’ într-un scaun cu rotile, iar ea n-are nici pe dracu’. Soartă.

Well, îi recomand prietenei colegei mele să încerce Zigni, măcar o singură dată. Sunt convins că nu va uita niciodată.

