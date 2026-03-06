Zece țări europene aplică proiectul de recrutare obligatorie. Lista completă

Autoritățile din Regatul Unit lansează un avertisment cu privire la posibilitatea implementării recrutării obligatorii, în timp ce un număr de zece state europene au început deja aplicarea unui proiect similar, informează Express.

Apelurile pentru o reevaluare a serviciului militar național în Regatul Unit se înmulțesc, pe măsură ce tensiunile internaționale cresc, iar mai multe state europene reintroduc sau extind recrutarea obligatorie.

În timpul unei intervenții în Camera Lorzilor, baroneasa Annabel MacNicoll Goldie a cerut ca guvernul britanic să analizeze dacă cetățenii ar trebui pregătiți pentru o implicare mai activă în apărarea națională. De asemenea, a atras atenția că, în contextul amenințărilor de securitate în creștere, Regatul Unit ar putea fi nevoit să ia în calcul recrutarea obligatorie.

Potrivit datelor recente, zece țări europene aplică deja sisteme de recrutare militară, unele dintre ele revenind asupra serviciului militar obligatoriu sau extinzându-l, consolidând astfel capacitatea lor defensivă în fața provocărilor globale.

Danemarca a anunțat o schimbare semnificativă în politica sa de apărare: începând cu 2025, atât bărbații, cât și femeile vor fi obligați să efectueze serviciul militar, extinzând astfel programul național și marcând o etapă importantă în implicarea cetățenilor în apărare.

În Marea Britanie, dezbaterea privind recrutarea și dimensiunea forțelor armate capătă amploare, pe fondul reducerii continue a efectivelor. Armata regulată britanică numără în prezent puțin peste 70.000 de militari cu normă întreagă, cel mai redus nivel din ultimele două secole.

În ceea ce privește întregul aparat militar, țintele de recrutare sunt în mare parte atinse, însă există discrepanțe: Armata funcționează cu aproximativ 3% sub nivelul dorit, în timp ce Forțele Aeriene Regale se confruntă cu un deficit semnificativ, estimat la 13%.

Baroneasa Goldie a declarat: „Amenințarea este imediată. Alte state au răspuns acestei urgențe prin măsuri care implică direct cetățenii”. Ea a pledat, de asemenea, pentru pregătirea publicului britanic pentru un viitor în care granițele dintre viața civilă și serviciul militar ar putea deveni mai puțin clare, sugerând necesitatea unei ajustări profunde a percepției societății asupra rolului armatei.

Pe fondul unei instabilități geopolitice tot mai accentuate, războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina continuă fără perspective clare de încheiere, alimentând temeri la nivel european privind posibilitatea unui conflict mai extins. Experții militari britanici au analizat scenariul în care mii de soldați ar putea fi trimiși în Ucraina ca parte a unei viitoare misiuni de menținere a păcii, condiționată de un eventual armistițiu.

Specialiștii în securitate subliniază că situația este complicată nu doar de tensiunile generate de Donald Trump, ci și de reapariția rivalității globale între China și Taiwan. La începutul acestui an, expertul în apărare Anthony Glees a atras atenția că 2026 ar putea fi un an crucial pentru consolidarea capacității militare a Marii Britanii. El a pledat pentru dezvoltarea rapidă a unui „arsenal de pace”, menit să descurajeze agresiunea și să facă orice atac potențial extrem de costisitor.

În paralel, guvernul britanic intenționează să introducă legislație care să extindă capacitatea de rezervă a armatei. Conform proiectului de lege pentru Forțele Armate, limita de vârstă a rezerviștilor strategici ar putea fi majorată, permițând mobilizarea veteranilor de până la 65 de ani în situații de urgență.

Pe măsură ce tot mai multe state europene reiau recrutarea militară, presiunea asupra Marii Britanii de a analiza dacă structura actuală a forțelor sale armate este suficientă pentru provocările viitoare devine tot mai mare.

