Zanni, declarații incendiare despre foștii colegi de la Survivor. „Am văzut mulți oameni perverși, mincinoși, dar ea a întrecut orice măsură!”

Chiar dacă multă lume l-a acuzat că ar fi prea impulsiv, Zanni a mărturisit într-un interviu că s-a străduit să evite conflictele cu ceilalți concurenți de la Survivor România.

„Au fost și multe certuri pe care le-am evitat”

„Nu a fost nicio ceartă pe care să o fi putut evita fără să regret. Puteam evita, dar ajungeam să regret că nu am spus ce am simțit, că am cedat în fața unor șerpi. Să fi evitat însemna să ignor ceea ce simțeam și să renunț la ceea ce gândeam. Dar au fost și multe certuri pe care le-am evitat”.

„Sunt mulți oameni din interes în jurul fiecărui om”

După conflictel pe care le-a avut cu Elena Marin, Roxana Nemeș, Sebastian, Jador, Maria, Ștefan, Zanni spune că lucrurile s-au mai schimbat când a cîștigat Survivor . „Când ai succes, ai câștigat, vine toată lumea și te ia în brațe. Toată viața am învățat că sunt mulți oameni din interes în jurul fiecărui om. Unii joacă atât de bine, încât nu îți dai seama niciodată de acest lucru”.

„Atitudinea ei mi-a pus punct”

Fostul Faimos nu-și face, însă, prea multe iluzii. Experiențele avut l-au făcut sceptic în ce privește caracterul oamenilor. „Mi s-a întâmplat de multe ori să am oameni alături care au renunțat la mine pentru că s-a stins sau s-a consumat ceea ce vedeau în mine. Aparent, am rămas în relații bune cu Sebi și Cosmin Stanciu, dar vom vedea peste două luni, un an.”

Artistul smărturisește, însă, că există o concurentă pe care nu ar mai dori să o întâlnească niciodată.

”Un om pe care nu aș mai dori să îl văd niciodată este Elena (Marin n.r.). Atitudinea ei mi-a pus punct. Am crezut că am văzut mulți oameni perverși, mincinoși, ea a întrecut orice măsură. A vrut să mă zdrobească, să mă pună la pământ. Avea intenții malefice. În rest, nu am treabă cu nimeni”, a m[rturisit zabbi ]ntr-un interviu acordat revistei Viva.