Whitesnake va concerta la Bucureşti în vara anului viitor

Whitesnake revin in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour! Primele 1000 de bilete au preturi speciale.





Biletele se pun in vanzare pe 3 decembrie. Pana atunci, fanii METALHEAD si iabilet.ro (cei inscrisi la newsletter) vor primi pe mail vineri, pe 30 noiembrie, un cod de acces cu care pot cumpara bilete in avans.

Whitesnake este o legenda a rock-ului clasic, cu o activitate ce incepe in 1978 continuand pana in prezent, cu mici pauze in anii '90. Bazele formatiei au fost puse de David Coverdale dupa ce artistul si-a terminat colaborarea cu Deep Purple. Whitesnake este una dintre formatiile etalon ale asa numitului New Wave of Briths Heavy Metal. Whitesnake a lansat 12 albume, urmand ca anul viitor in 2019 sa iasa pe piata cu un nou material, 'Flesh & Blood'. Din cele 12 albume de studio lansate, jumatate dintre ele au primit Discuri de Platina sau de Aur. In total, Whitesnake se poate lauda pana acum cu 4 Discuri de Aur, 17 Discuri de Platina si un Disc de Argint.

Absolut toate albumele au fost in Top 50 UK iar 6 dintre ele in Top 10 UK. Whitesnake nu a avut o componenta stabila, proiectul pronit de David Coverdale a schimbat de-a lungul timpului mai multi instrumentalisti de top. Astfel din 1978 pana in prezent din Whitesnake au facut parte artisti precum Steve Vai, Jon Lord si Ian Paice, amandoi din Deep Purple, Cozy Powell care a colaborat cu Rainbow si Black Sabbath, John Sykes din Thin Lizzy, Anysley Dunbar, tobosar ce a colaborat cu Frank Zappa, David Bowie say Michael Schenker. In momentul de fata in cadrul Whitesnake in spatele tobelor sta Tommy Aldridge care a colaboart cu artisti precum Ozzy, Gary Moore, Thin Lizzy sau Yngwie Malmsteen.

Chitaristi trupei Reb Beach si Joel Hoekstra au lucrat cu nume precum Dokken, The Mob sau Alice Cooper iar Joel cu Trans-Siberian Orchestra. Din formatie mai fac parte Michele Luppi la clape si Michael Devin la bass. Whitesnake se numara astfel printre fromatiile etalon ale scenei rock internationale, cu un sound unic si cu un show atrenant, alimentat de forta si energia lui Coverdale care la 67 de ani si dupa 45 de ani de activitate in scena rock reuseste sa transpuna publicul in atmosfera anilor 80, atunci cand rockul domina industrai muzicala.

Biletele au urmatoarele preturi:

- VIP (cu loc) - 319 lei in earlybird, 349 lei in presale si 370 la intrare + taxe 10 lei - Teren (fara loc, in fata scenei) - 229 lei in earlybird, 259 in presale si 270 la intrare + taxe 10 lei - Acces General (cu loc) - 139 lei in earlybird, 159 lei in presale si 170 lei la intrare + taxe 10 lei

Perioada earlybird este limitata la primele 1000 de bilete.

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei. Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la portile de jos din parc ale Arenelor Romane. Biletele ofera participantilor acces doar in categoriile in care si-au cumparat bilet. La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei. Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit doar in zona Teren dar insotiti de un adult care are bilet.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Un eveniment METALHEAD powered by ROCK FM

