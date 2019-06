Whitechapel cântă în premiera în România

Trupa americana de deathcore Whitechapel, canta in premiera la Bucuresti pe 4 iulie in Quantic Club pe scena open air. Primele 100 de bilete costa doar 69 lei.





Whitechapel vin din Tennesse, Statele Unite, insa si-au luat numele de la cartierul londonez in care activa Jack the Ripper. Au peste 10 ani de activitate, timp in care au lansat 6 albume. Sunt considerati o formatie etalon pentru scena Deathcore, insa stilul lor variaza, incorporand si elemente specifice metalului scandinav. Printre formatiile care i-au influentat se numara Amon Amarth, Deicide, Bloodbath, Carcass dar si nume precum Slipknot, Pantera sau Gojira.

Membrii trupei spun ca muzica lor este rezultatul influentelor pe care Death Metalul, Black Metalul si Hardcoreul le-au avut asupra lor ca artisti. De-a lungul timpului au urcat pe scene mari peste tot in lume, cantand alaturi de formatii precum Slayer, Cannibal Corpse, Behemoth, Trivium, Parkway Drive, King Diamond si multi altii.

In momentul de fata Whitechapel are aceeasi componenta de 11 ani, patru artisti din cei cinci fiind din line-upul original.

Whitechapel inseamna: Phil Bozeman - Voce (2006 - prezent) Ben Savage - chitara lead (2006 - prezent) Alex Wade - chitara ritm (2006 - prezent) Gabe Crisp - bass (2006 - prezent) Zach Householder - chitara (2007 - prezent) Enie Iniguez - tobe (in turneu)

Se pun in vanzare doar 600 de bilete iar acestea se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara si au urmatoarele preturi:

- earlybird: 69 lei - primele 100 de bilete - presale: 80 lei - la Acces : 90 lei

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Un eveniment METALHEAD powered by ROCK FM

Ce TRAGEDIE! De ce a murit Edith Gonzales, frumoasa actrita! Ce s-a AFLAT abia acum...

Pagina 1 din 1