WhatsApp aduce MOARTEA! Bărbați INCENDIAȚI în fața unei SECȚII de POLIȚIE după o SERIE de MESAJE FALSE

Cazul a șocat lumea, iar detaliile sunt cutremurătoare. Doi bărbați, ce s-au dovedit a fi nevinovați, au fost scoși dintr-o celulă și arși de vii de mulțimea înfuriată. Totul în urma unor mesaje ce s-au viralizat pe Whatsapp.





Motivul acestor crime îngrozitoare din Mexic este halucinant. Un mesaj prin care cei doi erau catalogați ca fiind răpitori unor copii s-a răspândit rapid prin WhatsApp. Victimele fuseseră găsite cu abdomenele tăiate, iar organelle îndepărtate. Cei doi bărbați care au fost uciși erau acuzați, prin mesajele răspândite, că sunt implicați într-o rețea mondială de traffic de organe.

Ricardo Flores și unchiul său, Alberto Flores, au fost uciși fără milă. Perechea este bătută și incendiată chiar în fața unei secții de poliție. Conform datelor obținute ulterior, mesajele prin WhatsApp au fost răspândite chiar de localnici. Arestarea celor doi a alimentat mulțimea furioasă care s-a strâns în fața secției de poliție din Acatlan de Osorio, notează mirror.co.uk. Chiar dacă poliția a încercat să calmeze spiritele și să avertizeze că din primele cercetărori nu aceștia sunt vinovați pentru crime, mulțimea furioasă a intrat în secția de poliție și i-a târât pe cei doi afară.

Ce urmează e absolut halucinant. Mulțimea a turnat benzină peste cei doi și i-a incendiat. În timp ce urletele celor doi erau infernale, bărbații aplaudau scena pusă la cale de localnici. Mesajul din partea mamei lui Ricardo, pe Facebook, a venit prea târziu. Aceasta avertiza că cei doi nu sunt răpitori de copii.

"În ultimele zile, copii de vârstă de patru, opt și 14 au dispărut și unii dintre acești copii au fost găsiți morți cu semne că organele lor au fost îndepărtate. Abdomenul lor a fost tăiat deschis și gol.", suna o parte din mesajul care i-a condamnat pe cei doi la o moarte violentă.

Un purtător de cuvânt al WhatsApp, care deținut de Facebook, a spus: " Credem că provocarea violenței împotriva oamenilor necesită mai multe acțiuni din partea companiilor de tehnologie, a societății civile și a guvernelor, motiv pentru care notificăm acum utilizatorii să nu dea curs tuturor mesajelor care curg prin Whatsapp. În plus, am intensificat educația utilizatorilor cu privire la dezinformarea și am oferit instruiri pentru aplicarea legii cu privire la modul de utilizare a lui WhatsApp ca resursă în comunitatea lor".

A fost pentru a treia oară, în aproximativ patru luni, când o mulțime dă foc în public unor suspecți în statul Puebla.

