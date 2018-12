VREMEA. CODUL GALBEN pune stăpânire pe ROMÂNIA! Județele AFECTATE

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod galben de ceață valabil pentru 11 județe din țară, până la ora 23:00.





În Ialomiţa, Brăila, Buzău, Constanţa şi Tulcea, ceaţa va determina vizibilitate scăzută sub 200 m iar în Vaslui, Bacău, Vrancea, Neamţ, Iaşi şi Galaţi, local va fi ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m, şi se vor semnala depuneri îngheţate.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.

Cati BANI incaseaza Dragnea, lunar! Victor Ponta arunca BOMBA! Suma intra in intregime in buzunarul sefului PSD

Pagina 1 din 1