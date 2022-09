Vladimir Putin, surprins într-o postură inedită la summitul SCO 2022. Video&Foto

Cel de-al 22-lea summit al Consiliului șefilor statelor membre ale Organizației de Cooperare din Shanghai (SCO) va începe vineri la Samarkand, Uzbekistan, după doi ani de pandemie de COVID-19.

În timpul summit-ului, liderii sunt așteptați să revizuiască activitățile SCO și să discute perspectivele de cooperare viitoare. Şeful statului Uzbekistan este actualul președinte al SCO 2022, iar India va prelua președinția anuală de rotație a SCO la sfârșitul Summit-ului de la Samarkand.

Președintele rus Vladimir Putin a plantat un copac la Samarkand, în Uzbekistan, împreună cu alți lideri ai Organizației de Cooperare din Shanghai (SCO).

Ceremonia a avut loc la intrarea de sud a Centrului de Congrese din Samarkand. Șefii delegațiilor au fost asistați de militari ai gărzii de onoare a Republicii Uzbekistan.

Președintele Federației Ruse a plantat un copac cu o lopată de aur și apoi l-a udat, după cum arată imaginile difuzate de postul de televiziune Rossiya-24.

Lângă copac a fost plasat apoi un semn cu inscripția: „Copacul a fost plantat de președintele Federației Ruse V. Putin pe 15 septembrie 2022”.

