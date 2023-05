Vladimir Putin a emis un ordin prin care denunță participarea Rusiei la Tratatul privind Forțele Armate Convenționale din Europa. Foto

Mai exact, Rusia „denunţă” în mod oficial Tratatul privind Forţele Armate Convenţionale în Europa (CFE), din care şi-a suspendat participarea încă din 2015, potrivit unui decret semnat miercuri de președintele rus Vladimir Putin.

Vice-ministrul de Externe Serghei Riabkov a fost numit reprezentant prezidențial pentru ca inițiativa să fie luată în considerare în Parlament.

Tratatul, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, reglementa numărul de forţe desfăşurate de ţările Pactului de la Varşovia şi NATO. Printr-un decret semnat miercuri, Vladimir Putin l-a desemnat pe ministrul adjunct de Externe, Serghei Riabkov, drept reprezentantul său oficial pe durata procedurilor de denunţare oficială a tratatului de către parlamentul rus.

#Russia denounces the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. pic.twitter.com/vD4xmNSQ36

