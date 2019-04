Vladimir Găitan: „Mi-a spus că toată familia mea ar trebui să ardă pe rug”

Actorul Vladimir Găitan l-a criticat recent pe Tudor Chirilă după ce a lovit un om în plină stradă. După aceste critici emise în mediul online, fiica actorului a fost agresată pe internat de protestatarii Rezist. Găitan a mărturisit că întreaga sa familie a fost amenințată de un domn din online cu faptul că ar trebui să ardă pe rug.





După ieșirile publice ale tatălui său, Vladimir Gaițan, fiica acestuia, actrița Gloria Găițan ar fi fost agresată în mediul online. De altfel, toată familia actorului a fost amenințată că ar trebui să ardă pe rug, informează dcnews.ro

„Fiica mea a fost agresată prin Facebook. De altfel trag un semnal de alarmă pentru că mai nou, familia mea este amenințată de un domn că trebuie să ardem pe rug. Dacă am ajuns la chestia asta pentru o remarcă de a mea foarte adecvată și la obiect, legată de regulamentul Teatrului de Comedie... în regulament scrie că actorii trebuie să fie cu o oră înainte, pe scenă, pentru repetiții. Faptul că în loc să îi văd pe scenă i-am văzut în fața teatrului, pe mine m-a deranjat treaba asta. Mai ales că nici nu știau pentru ce sunt acolo, unii dintre ei. Eu nu am nicio treabă cu Tudor Chirilă”, a declarat Vladimir Găitan, la România TV.

Totodată, actorul a vorbit despre colegul de breaslă Marius Vizante, care a postat pe pagina de Facebook un articol scris pentru site-ul andreipartos.ro și intitulat „Neisprăvitul” Vladimir Găitan are opinii despre alții, deși locul lui este pe scenă, nu la talk-show-uri politice. Un articol în care autoarea scrie, criticând atacul artistului la colegii de breaslă care protestează pe treptele teatrelor, că „stă înfipt în perioada comunistă” și „trage cu dinții de țară încercând să o tragă înapoi în văgăună”.

„Domnul Marius Vizante, când a venit în Teatrul de Comedie l-am ajutat, i-am fost alături, l-am învățat meserie, iar când a venit într-o zi cu lacrimi în ochi și am aflat că are o problemă de sănătate în familie, am fost singurul actor care a sărit și am sărit să îl ajut. Și el, astăzi, mi-a băgat un cuțit în spate și s-a gândit să se războiască, cu un bărbat de 72 de ani. Am fost acuzat că sunt cu Antenele, cu România TV. Eu nu fac parte din PSD. Nu mă interesează politica. (...) Am făcut acum 20 de ani și mi-a ajuns, m-am lecuit. (...) De unde până unde să îmi ataci familia și să îmi spui că trebuie să ardem pe rug”, a mai precizat Vladimir Găitan.

„Actorii sunt timorați de acest copil (Tudor Chirilă n.r.), dovadă că la o zi după l-a umplut p-ăla de sânge și mai are antecedente în Teatrul de Comedie. Oamenii se tem. (...) Nu avem ce căuta pe scările teatrului cu bilețele în mână. Nu a fost deloc fericită această idee. Din păcate, se demonstrează că al nostru coleg Tudor Chirilă a luat-o puțin razna pentru că de curând s-a bătut”, a spus, cu o săptămână în urmă, Găitan.

Olguta Vasilescu, anunţ pentru PENSIONARI! Ce pensii au fost plafonate! ULTIMA ORA

Pagina 1 din 1