UPDATE. Vlad Voiculescu a anunțat schimbări majore în domeniul sănătății. Declarațiile vin în contextul în care ministrului i s-a cerut demisia din mai multe părți după proasta organizare din sistemul medical și incendiul de la Matei Balș.

Vlad Voiculescu vrea să reconstruiască sistemul medical

„Aş vrea să încep prin a prezenta condoleanţe pentru familiile îndoliate. Le doresc multă tărie celor care au pierdut pe cineva drag. Suntem alături de pacienţi şi familii. Aş vrea să apreciez eforturile celor care au intervenit atât în dimineaţa tragediei, cât şi după.

Aşa fost limitate consecinţele. Acest lucru a fost trecut cu vederea. Mulţumesc şi pentru munca din toate aceste luni de pandemie.

Sistemul sanitar are păcate vechi, şi ele nu sunt de ieri, alalatăieri, ci de peste 30 de ani. Azi vorbim despre incendii şi pandemie. Nu ştim ce grozăvie va veni peste noi mâine.

Avem nevoie de câteva măsuri urgente în fiecare spital pentru ca tragedii ca la Matei Balş şi Piatra Neamţ să nu se mai întâmple. Lucrăm cu ISU la măsuri pentru a repara neregulile. Încă nu ştim cauza de la Matei Balş,… Dar ce este clar este că pandemia şi tratamentul a pus o presiune suplimentară asupra personalului şi asupra infrastructurii.

A doua mare problemă este ruptura de informare între spitale şi aparţinătorii lor. Nu de puţine ori, medicii nu mai găsesc resursele să comunice cum ar trebui cu rudele pacienţilor. Asta din cauza suprasolicitării. Lucrăm la crearea unui serviciu de informare la nivelul fiecărui spital. Astfel, aparţinătorii vor putea discuta cu bolnavii de Covid-19. Vor putea afla informaţii despre ei.

A treia măsură este un fond naţional pentru siguranţa pacienţilor în spitale. Avem bani europeni la dispoziţie, dar şi din bugetul naţional. Noi ne vom asigura că ei sunt folosiţi pentru îmbunătăţirea infrastructurii în spitale. Ne referim la siguranţa la incendii, la cutremure şi la unui dintre marii criminali din spitale, infecţiile nosocomiale.

Avem nevoie de fiecare spaţiu disponibil şi avem nevoie să ne asigurăm că mai puţini oameni trebuie internaţi… Spaţiul din spitale este foarte important. Acesta e motivul pentru care avem acceptul premierului ca în perioada următoare, eligibili să fie foar vârstinicii, cei cu boli cronice, cei cu handicap sau cei care locuiesc cu aceştia.

Pe durata lunii februarie, toate locurile care vor fi scoase în programare vor fi oferite acestora.

Demisiile ar trebui să aibă legătură cu realităţile dintr-un caz sau altul. Nimeni nu e veşnic. Cred că e sănătos să privim problema în faţă şi să vedem cine sunt responsabilii.

În această chestiune avem nevoie să stabilim responsabilii şi responsabilităţile. Avem nevoie să avem răbdare să vedem ce s-a întâmplat acolo. Ancheta e în curs. Aşteptăm rezultatele pentru a vedea care sunt responsabilii şi responsabilităţile, şi pentru a vedea care sunt lecţiile pe care le avem de învăţat. Şi pentru a şti ce măsuri trebuie să luăm pentru a evita astfel de tragedii în viitor.

Un consum mare de oxigen în secţiile care tratează pacienţi cu Covid-19 este un factor de risc suplimentar. În special în aceste secţii trebuie să fim foarte atenţi la măsurile ce trebuie luate.”

Vlad Voiculescu susţine o conferinţă de presă

Voiculescu susţine o conferinţă de presă. Simion l-a somat vineri pe Voiculescu să-şi prezinte demisia după ce în incendiul de la Matei Balţ au murit 5 persoane. Gestul nu a venit, iar copreşedintele AUR şi-a mobilizat susţinătorii pentru a protesta în faţa Ministerului Sănătăţii.

Sâmbătă, în faţa Ministerului Sănătăţii, aproape 400 de susţinători ai AUR au solicitat demisia ministrului Sănătăţii.

„Ministrul Sănătăţii nu are voie să spună decât un cuvânt la conferinţa de presă: demisia. Iohannis să se întoarcă mâine de la schi. Vieţile românilor contează şi nu vom mai îndura să murim de vii în spitale. Ne-aţi furat şi ne-aţi omorât 31 de ani. De ajuns! Demisia, demisia!”, a declarat Simion din mijlocul protestatarilor.

Participanţii la protestul iniţiat de copreşedintele AUR au ţinut şi un moment de reculegere. După ce a protestat la Ministerul Sănătăţii, mulţimea s-a îndreptat spre Matei Balş.

Jandarmeria a atras atenţia că sunt prea mulţi protestatari

Despre acest protest, Jandarmeria a făcut următoarele recomandări: „(…) Din rațiuni de sănătate publică, recomandăm participanților să păstreze distanța fizică față de celelalte persoane și să poarte în mod corespunzător masca de protecție.

Reamintim faptul că, pe timpul stării de alertă, conform legii, numărul participanților la orice fel de întruniri în spații deschise trebuie să fie de maximum 100 de persoane.

În continuare, jandarmii vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării acestui eveniment.”

Înaintea intervenţiei lui Simon, şi senatoarea AUR, Diana Şoşoacă, a intervenit telefonic la Antena 3,

Şoşoacă a ratat protestul din cauza unor probleme personale

Ea a precizat că nu va putea fi prezentă la protestele anunţate de copreşedintele AUR: „Eu nu voi participa pentru că am avut o problemă cu copiii mei şi sunt în afara Bucureştiului. Domnul Voiculescu trebuia să ia atitudine de ieri, nu de azi. Azi este foarte târziu.

Pe vremuri, el iniţia proteste şi cerea demisii. Nu e doar el vinovat. Mai este vinovat şi Raed Arafat, sub conducerea căruia s-au întâmplat foarte multe lucruri rele şi accidente.

moderatoare: Domnul Arafat se ocupă de salvarea oamenilor…

Şi cu ce a salvat Raed Arafat? El s-a ocupat de foarte multe lucruri, dar numai de lucruri bune nu… Şi mai avem un vinovat, pe domnul preşedinte Iohannis.

Şi mai este vinovat întregul aparat din Ministerul Sănătăţii… Îl avem pe domnul Nicuşor Dan, care nu dă apă, nu dă căldură şi trebuie să aducem pături şi aeroterme în spitale…

moderatoare: Nu ştim dacă a pornit de la o aerotermă…

Nu ai voie să pui aeroterme lângă butelii de oxigen. Cu tot respectul… Este un dezastru în spitalele din provincie.

Mi se pare un pic ciudat să repetăm pe toate posturile ce spune domnul profesor Cercel. Degeaba el a făcut acel spital reprezentativ pentru România, în condiţiile în care ceilalţi care ar fi trebuit să-l ajute – când era director – nu l-au ajutat şi nu-şi asumă.

Mesajul Dianei Şoşoacă pentru Klaus Iohannis

Vom avea în plan şi alte demersuri, dar nu trebuie să-şi dea demisia un singur om… Avem «guvernul meu», ministerul meu… Parlamentul meu nu-l prea mai are (n.r. – cu referire la Iohannis). Şi mai este o problemă: procurorii să înceapă să-şi facă treaba.

Noi suntem înalţi demnitari. Avem dreptul să discutăm despre aceste probleme şi să ne interesăm. În schimb, domnul preşedinte Iohannis a avut voie să intre în incinta spitalului Matei Balş, dar mie, senatoare, mi s-a spus că nu am voie pentru că este anchetă.

„Iohannis are şi impertinenţa să cheme poporul român la schi.”

El a intrat chiar acolo. Am şi plecat de acolo sperând că el va avea puterea de a fi preşedintele pe care l-au ales românii să conducă.

Din păcate, el conduce doar pe pârtia de schi şi mai are şi impertinenţa să cheme poporul român la schi. Poporul român e îndoliat domnule Iohannis, iar la schi merge cine are bani, nu poporul român, care de abia mai are ce să mânânce.”

