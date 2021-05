Cea mai recentă imagine care s-a viralizat pe site-urile de socializare vine după congresul PNL din acest weekend, congres la care Florin Cîțu și-a anunțat candidatura la șefia paridului.

O fotografie care îi înfățișează pe Orban și pe Cîțu în chip de doamne a fost imediat creeată de internauți, însoțită de un dialog ca între două rivale care se luptă pentru un …bărbat. ”Partidul”

– Ia mâna de pe el că e al meuu.

– Ce vorbești? Eu sunt mai tânără și mai frumoasă. O să îl cuceresc. O să fie al meu. De mult visez la el.

– Ba e al meu. Să nu te apropii de el, ai înțeles? Avem o relație stabilă de patru ani.

– Ba o să ți-l fur, o să vezi. Este doar o chestiune de timp, au notat glumeții lângă fotografie.

În doar câteva ore, imginea a adunat mii de reacții și distribuiri.

”Am decis să mă înscriu în competiţia pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal . Le mulțumesc celor care au crezut în mine din primul moment. În octombrie 2016 am decis să intru în politică. Liberal convins, singura variantă pentru mine a fost PNL . Am spus că doar liberalismul salvează România ce vreau și de ce candidez: PNL are nevoie de un suflu nou, să ducă mai departe principiile liberale. V-am obișnuit cu mai puține vorbe și mai multe fapte. Mesajul meu este că mă voi asigura ca PNL va fi cel puțin opt ani la guvernare”, a spus Cîțu duminică, la congres.