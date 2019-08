Întrebarea a stârnit o mulțime de răspunsuri din partea oamenilor care și-au detaliat prima zi la slujbă, iar cele mai multe dintre acestea descriu despre momentele incomode sau despre experiențele pline de satisfacții de la bun început.

O persoană a mărturisit că a avut un început foarte ușor: „Am fost foarte norocoasă. Primul meu client a fost un bărbat atractiv, de vârstă mijlocie, care trăia într-o casă imensă și curată. Când i-am divulgat că el a fost primul meu client, m-a privit în ochi și mi-a spus „nu ar trebui să faci asta. Am făcut-o doar vreo șase săptămâni”.

Un bărbat a avut experiență oribilă cu unul dintre patronii barului. „Dansez pe el și apoi mă întreabă dacă și-ar putea introduce penisul în mine ... ” a detaliat stripperul.

Altcineva povesteşte cum și-a găsit clienții prin Craigslist, mărturisind că a fost o experiență penibilă: Confuză și penibilă”, a scris persoana. „Și nici publicitatea prin craigslist nu a fost ușoară”.

O femeie a trăit o experiență foarte incomodă în prima ei zi de muncă. „La un moment dat în viața mea când mi-am pierdut locul de muncă și mașina m-am dezbrăcat (a durat doar 3 zile) și îmi aduc aminte de prima mea zi ca şi cum a fost ieri”, a detaliat ea.

„Am fost foarte timidă, neîncrezătoare, disperată și rușinată. Nu m-am gândit niciodată că voi dansa dezbrăcată. După ce am dansat într-o seară, un bărbat indian (doctor), a cerut un dans privat. Am mers chiar în spatele clădirii, unde nimeni nu ne putea vedea. Așa că dansez pe el și apoi întreabă poate să-și insereze penisul în mine. M-am speriat!!! Am spus nu! Și el a spus „bine, o pot scoate în timp ce dansezi, şi îți dau 200 $”. Am fost de acord. Am făcut 250 de dolari în aproximativ 3 minute. Această interacțiune a încheiat practic cariera mea de stripteuză. „Am fost speriată, am putut să mai dansez încă 2 nopți înainte să-mi dau seama că nu mai pot face asta”, a scris ea provocată fiind de cei de la reddit.

Te-ar putea interesa și: