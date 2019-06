Viorica Dăncilă își dezvăluie regretele după preluarea Guvernului

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD, a afirmat luni seara, într-un interviu pentru TVR, că au existat momente în care a regretat că a acceptat funcţia de prim-ministru, invocând faptul că nu a putut să coaguleze în jurul său oamenii pe care şi i-ar fi dorit.





„Am regretat la un moment dat, pentru că am avut impresia că, de fapt, nu pot să coagulez în jurul meu oamenii pe care mi i-aş fi dorit. Nu mi-am construit propria echipă. Am regretat că nu am luat atitudine atunci când trebuia să o fac. Am regretat că, poate, de multe ori nu am avut inspiraţia sau poate chiar curajul de a fi mult mai directă şi să spun lucrurile care nu îmi conveneau. Am regretat faptul că, poate, ar fi trebuit să mă implic mult mai mult şi să încerc să am mai multă activitate în partid, astfel încât să nu avem o separare a activităţii Guvernului de viaţa de partid.

Eu am venit ca om politic, ca om implicat în activitatea politică şi am considerat întotdeauna că un guvern politic - pentru că nu suntem guvern tehnocrat - trebuie să fie implicat şi în luarea deciziilor politice şi în creionarea viitorului partidului politic, în reformele care se fac în partid, în activitatea care se desfăşoară pe timpul campaniei electorale”, a precizat ea.

Întrebată ce a determinat schimbarea de atitudine din ultimele două săptămâni, Dăncilă a replicat că probabil a început să fie ea însăşi.

„Probabil am început să fiu eu. Am mers după anumite linii deja desenate, după anumite mesaje pe care trebuia să le scot în spaţiul public. Probabil a fost şi teama de a nu dezamăgi, de a nu-i dezamăgi pe cei care au crezut în mine sau pe cei care au sperat că voi schimba lucrurile. (...) Erau anumite direcţii pe care trebuia să le urmez sau un anumit discurs pe care trebuia să îl am, anumite elemente pe care trebuia să le scot în evidenţă. De multe ori, dacă nu te identifici cu ceea ce spui, parcă nu ai nici credibilitate şi parcă nici nu poţi să transmiţi dincolo de ecran. (...) Probabil aşa trebuia să fiu şi a trebuit să merg pe drumul acela. Important este prezentul şi modul în care ne raportăm la viitor.

Ce a fost a fost. Ca să critic pe cineva sau... Poate a fost şi vina mea că am acceptat anumite lucruri şi nu vreau să dau vina doar pe alţii. Trebuie să îmi asum şi am partea mea de vină. Important e că acum sunt foarte hotărâtă să mă implic mult mai mult, pentru că îmi dau seama că implicarea mea, implicarea tuturor celor care fac parte din PSD e foarte importantă”, a declarat prim-ministrul.

Vorbind despre cauzele pierderii alegerilor, Dăncilă a indicat îndepărtarea de electoratul din 2016, dar a adăugat că este posibil ca fostul lider al PSD Liviu Dragnea să fi avut şi el o parte de vină.

„Eu cred că au fost mai multe greşeli şi vom verifica şi vom face analize astfel încât să vedem unde am greşit. Poate şi Liviu Dragnea a avut vina lui. Dar eu cred că au mai fost şi alte lucruri pe care noi le-am neglijat. Poate ne-am îndepărtat de electoratul nostru din 2016. Poate măsurile noastre trebuiau unele dintre ele pliate pe ceea ce îşi doresc românii. Eu cred că au fost mai multe lucruri care au făcut să avem acest rezultat, un rezultat foarte prost”, a spus Dăncilă, citat de Agerpres

