Cel mai nobil suflet din România? Destin schimbat pentru mii de oameni

Din 2005, peste 2000 de sărmani pe care statul nu îi ajută au fost salvați, primind un acoperiș deasupra capului, de un supererou necunoscut. Bihoreanul Viorel Pașca se luptă cu sistemul, oferind fără a avea niciun interes, adăpost, mâncare și alinare oamenilor considerați cazuri sociale, bolnavilor pe care spitatele nu știu unde să îi mai trimită.





De zece ani, Viorel Paşca găzduieşte sute de persoane cu probleme, fără venituri sau un acoperiş deasupra capului, bolnavi în stadii avansate, cu amputaţii de la degerături, cu boli psihice, pe care i-a primit iniţial la domiciliul său din localitatea Dumbrava. Reuşeşte din donaţii şi din ajutorul voluntarilor să le asigure mâncare zilnică, o locuinţă şi medicamente. Sunt foarte puţini cei care au un venit, extrem de mic.

Pe parcurs, faptele sale au atras atenţia mai multor persoane de bine care l-au ajutat să cumpere câteva case pentru nevoiaşi, numărul lor ajungând în prezent la nouă. Doar patru sunt pe numele său, din donaţii, celelalte patru fiind cumpărate şi amenajate de o televiziune olandeză, cu care are contract de folosinţă, sau de un patron din Arad care i-a pus-o la dispoziţie pentru nevoiaşi. Casele se află în localităţile Dumbrava şi Tinca.

Prefectul Claudiu Pop a discutat cu Viorel Paşca. El a declarat jurnaliştilor că a avut două întâlniri, la sfârşitul anului trecut şi în cursul acestui anului, cu instituţiile implicate pentru a încerca să se găsească o soluţie în această situaţie.

'Am căutat o soluţie, pentru ca tot ceea ce face, rezumând buna credinţă pe care dânsul o are, să intre în legalitate, pentru ca sutele de oameni pe care îi are în grijă să fie în condiţii de siguranţă şi de bunătate creştină. Faptul că a fost amendat sunt convins că a fost motivat. Ceea ce pot să spun este că monitorizăm în continuare această situaţie, iar DGASPC va trebui să intervină în rezolvarea acestei situaţii, pentru că este atributul lor. Fiecare dintre părţi va trebui să respecte întru totul legea', a declarat prefectul.

Intrarea în legalitate a fost acceptată cu greu de Viorel Paşca, acesta demarând în ultima perioadă demersurile pentru înfiinţarea unei asociaţii, pe care el o consideră însă neavenită.

"Eu nu am mai primit nicio veste de atunci, din luna martie, de la discuţii, dar între timp am vorbit cu domnul director de la ITM în care ei îmi sugerau să fac o asociaţie, ca să pot angaja oameni sau să le fac contracte de voluntariat. Hai că o fac şi pe asta, am zis, deşi nu îi vedeam rostul. Am demarat procedurile de înfiinţare a asociaţiei, e aproape gata. Dar de ce nu a mai avut răbdare directorul ITM? Că eu eram în curs de rezolvare a situaţiei. Asociaţia nu mă ajută la nimic. Aceia care mă ajută nu lucrează permanent. Apoi noi găzduim tot felul de oameni, unii care şi-au bătut joc de viaţa lor, care nu au lucrat la viaţa lor, acuma nu au nimic, sunt paralizaţi. Ce facem cu ei? Noi le dăm condiţii modeste, dar legea spune că trebuie să-i asiguri condiţii de doi în cameră. Asta înseamnă autorizare de funcţionare. Dar de ce, domnule, să le asigurăm condiţii de lux? Aşa să îi îndemnăm 'nu faceţi nimic că veţi căpăta oricum condiţii de lux?'", a afirmat Viorel Paşca.

El a spus că dincolo de toate greutăţile, motivele pentru care îi ajută pe sărmani sunt mai multe şi va continua să facă acest lucru.

”Unu: sunt oameni, ajutăm câinii, animalele, cum să nu ajutăm oamenii? Doi: îmi place ceea ce fac. Trei: mi-am propus ca în viaţă să las ceva bun în urma mea, să fiu de folos pe unde trec. N-o să schimb eu lumea, dar un plus de mai bine pot aduce. Am văzut oamenii ăştia, abandonaţi, pe care nu-i vrea nimeni. Ei, las că-i vreau eu. Nu vă daţi seama ce mult înseamnă pentru ei un zâmbet, o îmbrăţişare, nu costă nimic”, potrivit declarațiilor sale.

